Incendiu puternic într-o vilă din București. O persoană a murit în mansarda cuprinsă de flăcări

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 8 oct. 2026, 11:57

Un incendiu puternic a izbucnit în dimineața de joi, 8 octombrie, la o casă de pe strada Popa Savu, din Sectorul 1 al Capitalei, în apropierea zonei Aviatorilor. Focul a cuprins o încăpere aflată la mansarda imobilului, iar o persoană surprinsă de flăcări a fost găsită decedată.

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