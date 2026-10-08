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Incendiu puternic într-o vilă din București. O persoană a murit în mansarda cuprinsă de flăcări

Incendiu în București/ Sursa: Captură video YouTube

Incendiu în București/ Sursa: Captură video YouTube

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Scris de Mădălina Cristea Publicat: 8 oct. 2026, 11:57

Un incendiu puternic a izbucnit în dimineața de joi, 8 octombrie, la o casă de pe strada Popa Savu, din Sectorul 1 al Capitalei, în apropierea zonei Aviatorilor. Focul a cuprins o încăpere aflată la mansarda imobilului, iar o persoană surprinsă de flăcări a fost găsită decedată.

Pompierii din cadrul ISU București-Ilfov au fost solicitați să intervină pentru stingerea incendiului produs la casa de tip P+1E+M. În momentul în care echipajele au ajuns la adresă, focul se manifesta cu flacără deschisă în interiorul unei încăperi de la mansardă și erau degajări mari de fum.

O persoană a fost găsită decedată

În interiorul imobilului, pompierii au găsit o persoană care fusese surprinsă de incendiu. Salvatorii nu au mai putut face nimic pentru victimă, aceasta fiind găsită decedată.

„În urma evenimentului o persoană surprinsă de flăcările incendiului, a fost găsită decedată”, a transmis ISU București-Ilfov.

Intervenție cu șase autospeciale de stingere

Pentru gestionarea incendiului au fost mobilizate forțe importante. Pompierii au intervenit cu șase autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială pentru intervenție și salvare de la înălțime și două echipaje SMURD.

„În această dimineață, 08.10.2026, pompierii din cadrul ISU B-IF au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu produs la o casă tip P+1E+M, situată pe strada Popa Savu din sectorul 1 al Capitalei. La sosirea echipajelor de pompieri, incendiul se manifesta în interiorul unei încăperi aflate la mansardă cu flacără deschisă și degajări mari de fum”, au precizat reprezentanții ISU.

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