Femeie de 69 de ani, lovită de un tramvai în Capitală! Intervenție de urgență pe Șoseaua Pantelimon

O femeie în vârstă de 69 de ani a fost lovită de un tramvai, duminică, la intersecția bulevardului Chișinău cu șoseaua Pantelimon din București. Victima a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale.
Femeie de 69 de ani, lovită de tramvai pe Șoseaua Pantelimon
Accidentul s-a produs duminică, 11 octombrie, în jurul orei 13:35, la intersecția Bulevardului Chișinău cu Șoseaua Pantelimon. Brigada Rutieră a fost alertată printr-un apel la 112, după ce o femeie de 69 de ani a fost accidentată de un tramvai care circula în zonă.
Potrivit primelor informații, conducătorul unui tramvai care circula în București a surprins și lovit femeia în timp ce se deplasa pe Șoseaua Pantelimon. În urma impactului, victima a avut nevoie de îngrijiri medicale și a fost transportată la spital pentru investigații și tratament.
Vatmanul a fost testat cu aparatul etilotest. Ce au stabilit polițiștii
După producerea accidentului, conducătorul tramvaiului a fost verificat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ, indicând o alcoolemie de zero.
Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul și în ce împrejurări femeia a fost lovită de tramvai. Deocamdată, nu au fost oferite informații suplimentare despre starea medicală a victimei sau despre cauzele care au dus la producerea incidentului.