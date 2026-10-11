Femeie de 69 de ani, lovită de un tramvai în Capitală! Intervenție de urgență pe Șoseaua Pantelimon

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 11 oct. 2026, 15:49

O femeie în vârstă de 69 de ani a fost lovită de un tramvai, duminică, la intersecția bulevardului Chișinău cu șoseaua Pantelimon din București. Victima a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale.

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