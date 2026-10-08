„Bombă bacteriologică” la IPJ Teleorman. Europol arată toaleta folosită de polițiști: „Nu este dintr-o clădire abandonată”

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 8 oct. 2026, 12:19

Sindicatul Europol reclamă condițiile „insalubre” în care sunt nevoiți să lucreze polițiștii din cadrul structurii criminalistice și cei ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale din IPJ Teleorman. Sindicaliștii au publicat imagini cu toaleta folosită de angajați și o descriu drept o „bombă bacteriologică”.

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