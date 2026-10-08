„Bombă bacteriologică” la IPJ Teleorman. Europol arată toaleta folosită de polițiști: „Nu este dintr-o clădire abandonată”

Sindicatul Europol reclamă condițiile „insalubre” în care sunt nevoiți să lucreze polițiștii din cadrul structurii criminalistice și cei ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale din IPJ Teleorman. Sindicaliștii au publicat imagini cu toaleta folosită de angajați și o descriu drept o „bombă bacteriologică”.
„Nu este o toaletă dintr-o clădire abandonată. Imaginile nu sunt «prelucrate» și nici nu sunt realizate cu AI”, transmite Sindicatul Europol, care susține că grupul sanitar prezentat în fotografii este singurul disponibil pentru polițiștii din cele două structuri.
Europol: „Este, pur și simplu, o bombă bacteriologică”
Potrivit sindicaliștilor, obiectele sanitare sunt crăpate și murdare, elementele ceramice sunt desprinse, iar instalația care ar trebui să alimenteze cu apă rezervoarele WC-urilor nu funcționează. Europol susține, de asemenea, că spațiul nu ar fi beneficiat niciodată de servicii de curățenie.
„Este, pur și simplu, o bombă bacteriologică de care conducerii IPJ Teleorman nu îi pasă și nici de cei câțiva zeci de polițiști care sunt nevoiți să o folosească”, afirmă reprezentanții Sindicatului Europol.
Sindicatul susține că toaleta inspectorului-șef este curățată de trei ori pe zi
Europol acuză și diferențe între condițiile de care beneficiază polițiștii și cele existente la nivelul conducerii IPJ Teleorman. Potrivit sindicatului, la etajul unde lucrează șefii instituției ar exista apă caldă la robinet, iar toaleta folosită exclusiv de inspectorul-șef ar fi curățată de trei ori pe zi. Sindicaliștii îi îndeamnă pe polițiști să reclame situațiile în care sunt obligați să lucreze în asemenea condiții și să nu accepte spații pe care organizația le consideră incompatibile cu desfășurarea normală a activității.
Europol a sesizat DSP și Direcția Medicală
Sindicatul Europol anunță că a sesizat Direcția de Sănătate Publică și Direcția Medicală și cere ca grupurile sanitare reclamate ca fiind insalubre să fie închise până la remedierea problemelor semnalate.
„Încurajăm colegii să nu mai accepte asemenea umilințe și să ne sesizeze de fiecare dată când sunt supuși unor astfel de tratamente inumane”, mai transmite Sindicatul Europol.