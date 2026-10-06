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Alertă aeriană în județul Tulcea. Două avioane F-18 au fost ridicate de la sol

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

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Scris deGabriela Bucătaru
Publicat6 oct. 2026, 07:31
Actualizat6 oct. 2026, 07:33

Un nou mesaj RO-Alert a fost emis marți noaptea pentru locuitorii din nordul și estul județului Tulcea, după ce în apropierea frontierei cu Ucraina au fost detectate ținte aeriene. Ministerul Apărării Naționale (MApN) a precizat că nu au fost înregistrate pătrunderi în spațiul aerian național.

Două avioane F-18 au fost ridicate de la sol

”În noaptea de 5 spre 6 octombrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale (MApN) a detectat două ținte aeriene care evoluau în spațiul aerian ucrainean, în apropierea frontierei fluviale cu România”, a transmis MApN printr-un comunicat.

Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană Întărită, au decolat de la Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu”.

Mesaj RO-Alert pentru locuitorii din județul Tulcea

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul și estul județului Tulcea. La ora 02.20, a fost transmis un mesaj RO-Alert.

MApN precizează că nu au fost detectate pătrunderi în spațiul aerian național, iar alerta aeriană a încetat la ora 03.14.

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