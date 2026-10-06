Alertă aeriană în județul Tulcea. Două avioane F-18 au fost ridicate de la sol

Publicat 6 oct. 2026, 07:31 Actualizat 6 oct. 2026, 07:33

Un nou mesaj RO-Alert a fost emis marți noaptea pentru locuitorii din nordul și estul județului Tulcea, după ce în apropierea frontierei cu Ucraina au fost detectate ținte aeriene. Ministerul Apărării Naționale (MApN) a precizat că nu au fost înregistrate pătrunderi în spațiul aerian național.

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