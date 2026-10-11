Adolescent de 14 ani, rănit grav pe un traseu de mountain-bike din Azuga! A fost transportat cu elicopterul la București

Un adolescent de 14 ani a fost grav rănit după ce a căzut cu bicicleta pe un traseu de mountain-bike din Azuga, județul Prahova. Băiatul a suferit o fractură de femur și a avut nevoie de intervenția salvamontiștilor, care i-au acordat primul ajutor. Din cauza gravității leziunii, a fost solicitat un elicopter SMURD pentru transportarea copilului la un spital din București.
Adolescent de 14 ani, rănit grav pe un traseu de mountain-bike din Azuga
Accidentul s-a produs pe un traseu de mountain-bike din stațiunea Azuga, unde adolescentul de 14 ani a căzut și a suferit o fractură de femur. În urma accidentului, salvatorii montani din Prahova au intervenit pentru a-i acorda îngrijirile necesare și pentru a-l transporta într-un loc în care să poată primi asistență medicală.
După acordarea primului ajutor, băiatul a fost transportat la cabinetul medical de la Baza Salvamont Sorica. Acolo a fost preluat pentru monitorizare de un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Prahova, care i-a evaluat starea înainte de transferul către spital.
Elicopter SMURD, solicitat pentru transportarea adolescentului la București
Având în vedere gravitatea accidentului și fractura suferită de copil, salvatorii montani au decis să solicite intervenția unui elicopter pentru transportarea acestuia la un spital din Capitală.
Adolescentul a fost preluat de elicopter și transportat la București, iar pe toată durata zborului a fost monitorizat de echipajul medical SMURD aflat la bord.
Reprezentanții Salvamont Prahova au confirmat intervenția și transportarea băiatului la spital. Nu au fost comunicate alte informații despre împrejurările în care adolescentul a căzut cu bicicleta sau despre evoluția stării sale de sănătate.