Adolescent de 14 ani, rănit grav pe un traseu de mountain-bike din Azuga! A fost transportat cu elicopterul la București

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 11 oct. 2026, 17:18

Un adolescent de 14 ani a fost grav rănit după ce a căzut cu bicicleta pe un traseu de mountain-bike din Azuga, județul Prahova. Băiatul a suferit o fractură de femur și a avut nevoie de intervenția salvamontiștilor, care i-au acordat primul ajutor. Din cauza gravității leziunii, a fost solicitat un elicopter SMURD pentru transportarea copilului la un spital din București.

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