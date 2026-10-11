Accident mortal în Galați! O femeie a murit și trei persoane au fost grav rănite după ce un șofer a intrat pe contrasens

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 11 oct. 2026, 19:24

Un accident rutier extrem de grav s-a produs duminică, 11 octombrie 2026, în jurul orei 16:00, pe DN 26, pe raza localității Șivița din județul Galați. Evenimentul s-a soldat cu decesul unei persoane și rănirea gravă a altor trei, după ce un autoturism a pătruns pe sensul opus de mers. Polițiștii Biroului Rutier Galați au intervenit de urgență la fața locului în urma unui apel la numărul 112.

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