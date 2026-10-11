Accident mortal în Galați! O femeie a murit și trei persoane au fost grav rănite după ce un șofer a intrat pe contrasens

Un accident rutier extrem de grav s-a produs duminică, 11 octombrie 2026, în jurul orei 16:00, pe DN 26, pe raza localității Șivița din județul Galați. Evenimentul s-a soldat cu decesul unei persoane și rănirea gravă a altor trei, după ce un autoturism a pătruns pe sensul opus de mers. Polițiștii Biroului Rutier Galați au intervenit de urgență la fața locului în urma unui apel la numărul 112.
Accident mortal pe DN 26. Un șofer a intrat pe contrasens
Potrivit primelor verificări efectuate de polițiști, un bărbat de 61 de ani, din București, conducea un autoturism pe DN 26, în județul Galați, din direcția Foltești către municipiul Galați. La un moment dat, acesta ar fi pierdut controlul asupra direcției de mers și a pătruns pe contrasens, unde a lovit frontal o altă mașină, condusă regulamentar de o femeie de 56 de ani, din localitatea Frumușița.
Impactul violent a avut consecințe tragice. Șoferița de 56 de ani și-a pierdut viața, iar alte trei persoane au suferit răni grave și au fost transportate de urgență la spital. Este vorba despre două femei, de 83 și 88 de ani, din municipiul Galați, care se aflau în mașina condusă de bucureștean, și despre un bărbat de 43 de ani, din comuna Frumușița, pasager în autoturismul femeii care a decedat.
Șoferul de 61 de ani, testat pentru alcool și droguri. Polițiștii au deschis dosar penal
După producerea accidentului, conducătorul auto de 61 de ani a fost testat atât pentru consumul de alcool, cât și pentru substanțe psihoactive. Ambele rezultate au fost negative. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă, urmând să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs coliziunea.
„În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă, cercetările fiind continuate pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul rutier și pentru luarea măsurilor legale care se impun”, au transmis reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Galați.