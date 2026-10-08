Accident grav în Dolj: șase persoane rănite după ce două mașini s-au ciocnit pe DN 561D

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 8 oct. 2026, 18:13

Un accident rutier grav s-a produs joi, 8 octombrie, pe DN 561D, în afara localității Rast, în zona Băilești, județul Dolj. Două autoturisme au fost implicate în coliziune, iar șase persoane au fost rănite. Una dintre victime a rămas blocată în mașină și a fost scoasă de pompierii de la descarcerare.

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