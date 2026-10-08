Accident grav în Dolj: șase persoane rănite după ce două mașini s-au ciocnit pe DN 561D

Un accident rutier grav s-a produs joi, 8 octombrie, pe DN 561D, în afara localității Rast, în zona Băilești, județul Dolj. Două autoturisme au fost implicate în coliziune, iar șase persoane au fost rănite. Una dintre victime a rămas blocată în mașină și a fost scoasă de pompierii de la descarcerare.
Șase persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale
Accidentul s-a produs pe DN 561D, în zona localității Rast, iar impactul dintre cele două autoturisme a avut consecințe asupra mai multor persoane aflate în mașini.
Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dolj, șase persoane au necesitat îngrijiri medicale în urma accidentului.
Una dintre victime a rămas încarcerată în autoturism după impact, ceea ce a impus intervenția echipajului specializat pentru descarcerare.
Intervenție de amploare la locul accidentului
La fața locului au fost trimise mai multe echipaje de intervenție. Pompierii au mobilizat o autospecială de stingere, două echipaje SMURD și echipajul de descarcerare.
De asemenea, au intervenit ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean pentru evaluarea și transportul victimelor, în funcție de starea acestora.
Inițial, pentru intervenție a fost solicitat și un elicopter SMURD, însă ulterior autoritățile au stabilit că nu mai este necesară utilizarea acestuia.
Victima încarcerată a fost scoasă de pompieri
Echipajul de descarcerare a acționat pentru extragerea persoanei care rămăsese blocată în autoturism.
Pompierii au reușit să o scoată din mașină, după care victima a fost preluată de un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean pentru acordarea îngrijirilor medicale.
Șase persoane au fost rănite în urma coliziunii, iar echipele medicale au intervenit pentru evaluarea și acordarea primului ajutor.
Trafic afectat pe DN 561D
Accidentul a afectat circulația pe DN 561D, în zona în care s-a produs coliziunea.
Echipajele de intervenție au rămas la fața locului pentru gestionarea situației și pentru desfășurarea operațiunilor necesare după accident.
Circumstanțele exacte în care s-a produs impactul dintre cele două autoturisme urmează să fie stabilite de autorități.