Accident grav în Constanța, pe DN 38. Trei vehicule implicate: o persoană a murit

Un accident rutier a avut loc între localitățile Techirghiol și Movilița, eveniment în care a fost implicat un autotren încărcat cu cereale, un autoturism și o autoutilitară. O persoană a murit în urma impactului devastator.
UPDATE: Persoana rămasă încarcerată în urma accidentului grav nu a mai putut fi salvată.
Persoana rămasă încarcerată în urma accidentului grav a murit.
Știre inițială: Vehicule implicate și intervenția echipajelor
Evenimentul s-a produs pe traseul care leagă orașul Techirghiol de satul Movilița, conform informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Dobrogea.
Potrivit sursei citate, în coliziune au fost implicate trei vehicule: un autotren care transporta cereale, un autoturism și o autoutilitară. Impactul a provocat încarcerarea unei persoane. La locul accidentului au intervenit două autospeciale de stingere, două echipaje SMURD și un echipaj specializat în descarcerare pentru extragerea victimei.