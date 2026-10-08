Accident grav în Constanța, pe DN 38. Trei vehicule implicate: o persoană a murit

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 8 oct. 2026, 13:04

Un accident rutier a avut loc între localitățile Techirghiol și Movilița, eveniment în care a fost implicat un autotren încărcat cu cereale, un autoturism și o autoutilitară. O persoană a murit în urma impactului devastator.

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