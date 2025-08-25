Trucul care te poate ajuta să cureți perfect coaja oului fiert

De cele mai multe ori vina pentru ouă care nu se curăță perfect nu este a tehnicii folosite. Sau nu este în întregime.

Adevăratul vinovat ar putea fi faptul că ouăle fierte nu au fost lăsate suficient în apă înainte de a fi curățate. Potrivit TastingTable.com, ar trebui lăsate să se răcească aproximativ 15 minute înainte de a fi curățate de coajă.

Acest interval de timp poate face diferența între un ou ușor de decojit și unul care arată de parcă a fost franjurat.

Chiar dacă 15 minute ți se par multe, vei vedea că la final economisești nu doar timp, dar și stres. Dacă totuși te grăbești, scoate ouăle din vasul în care s-au fiert direct într-un bol cu gheață și apă foarte rece.

Operațiunea trebuie făcută încet. Folosește-te de o lingură atunci când faci transferul. Ai grijă ca apa să acopere perfect ouăle.

Ouăle tale vor fi suficient de reci pentru a fi decojite în doar cinci minute. Pentru rezultate optime, lasă-le puțin mai mult în baia de gheață.

Pe lângă răcirea completă, șocul termic va face ca albușurile să se contracte. Se vor separa fizic de interiorul cojii slăbind legătura membranei. În acest fel se decoji mult mai ușo.

De asemenea, vei evita ca ouăle să se gătească mai mult decât necesar și apariția unui „inel” verde pe suprafața gălbenușului.

Deși, din punct de vedere al siguranței alimentare nu este nicio problemă, aspectul nu este unul plăcut. Inelul apare din cauza sulfurii de fier.

Acesta este un compus cu nuanță verde cauzat de reacția chimică a fierului și sulfului din compoziția oului care reacționează în acest fel la căldură.

Mai poți răci ouăle fierte punându-le în frigider într-un bol de metal. De asemenea, poți pur și simplu că le pui sub apă rece de la robinet timp de cinci minute.