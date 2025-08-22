În primul rand cartofii trebuie pusi in apa dupa ce i-ai taiat pentru a putea indeparta impuritatile. De multe ori o sa observi ca pe suprafata acestora vor aparea anumite impuritati in urma procesului de curatare, asa ca toate acestea trebuie indepartate.

Totusi, cel mai important motiv pentru care cartofii curatati se tin in apa dupa ce i-ai taiat este pentru a indeparta excesul de amidon. Atunci cand tai cartofii, amidonul va iesi la suprafata, iar daca o sa ii pui in apa o sa ii poti prepara cum trebuie. Daca nu ii speli, cartofii se vor lipi atunci cand ii prajesti sau nu vor fi la fel de crocanti ori nu vor avea acea crusta aurie.

Bineinteles, daca o sa tii cartofii in apa inainte de a prepara un piure, o sa vezi ca preparatul final o sa fie mai cremos si nu va avea acea consistenta lipicioasa. Asadar, mare atentie si la acest aspect!

Un alt motiv pentru a tine cartofii in apa rece este pentru a evita oxidarea acestora. Daca inca nu stiai, atunci cand cartofii curatati iau contact cu aerul, acestia o sa incepe sa se innegreasca, asa ca pentru a ii pastra in conditii optime pana la preparare ii poti tine in apa.

Sa nu ii lasi prea mult in apa deoarece acestia isi pot pierde din valorile nutritive, se pot strica sau isi pot modifica textura. Cartofii pot fi tinuti pana la 24 de ore, insa nu depasi aceasta perioada pentru ca vor absorbi prea multa apa si nu vor mai fi atat de fermi.

Cartofii nu trebuie tinuti in apa calda ci doar in apa rece. Apa calda le va modifica textura, dar si calitatea, iar pe langa asta amidonul de la suprafata o sa formeze un strat cu o consistenta lipicioasa. Mai mult, cartofii vor incepe sa isi schimbe culoarea daca ii tii in apa calda, scrie cumsa.ro