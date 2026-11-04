Sfinții Mihail și Gavriil, 8 noiembrie. Tradiții, obiceiuri și ce nu e bine să faci
FOTO: Basilica.ro, Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil
Anual, pe data de 8 noiembrie, în Biserica Ortodoxă sunt cinstiți Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, sărbătoare trecută în calendar cu cruce roșie. La fel ca și în cazul altor sărbători, românii au grijă să păstreze o serie de tradiții, obiceiuri și superstiții pentru atragerea prosperității și alungarea ghinionului.
Ce sărbătorim de Sfinții Mihail și Gavriil
Pe 8 noiembrie, Biserica Ortodoxă prăznuiește Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil. Cuvântul „sobor” înseamnă adunare, astfel că sărbătoarea nu îi cinstește doar pe cei doi arhangheli, ci întreaga lume îngerească, alcătuită, potrivit tradiției bisericești, din nouă cete.
Sfântul Arhanghel Mihail este considerat conducătorul oștilor cerești și apărătorul credinței împotriva răului. În iconografie, Mihail este reprezentat adesea ca un războinic, cu sabie sau suliță, simboluri ale luptei împotriva răului.
Sfântul Arhanghel Gavriil este cunoscut drept mesagerul lui Dumnezeu. El este cel care i-a vestit Fecioarei Maria că îl va naște pe Iisus Hristos. Tot Gavriil i-a adus preotului Zaharia vestea nașterii Sfântului Ioan Botezătorul.
Data de 8 noiembrie este legată și de simbolistica celor nouă cete îngerești. Sărbătoarea este atestată în tradiția Bisericii din primele secole creștine și a devenit, în timp, un praznic dedicat tuturor îngerilor.
În tradiția ortodoxă, îngerii sunt considerați slujitori ai lui Dumnezeu și ocrotitori ai oamenilor. De aceea, ziua de 8 noiembrie este un prilej de rugăciune, recunoștință și reflecție asupra binelui și a protecției spirituale.
Tradiții și obiceiuri de Sfinții Mihail și Gavriil
În tradiția populară românească, sărbătoarea Sfinților Mihail și Gavriil este însoțită de obiceiuri păstrate mai ales în comunitățile rurale.
Unul dintre cele mai cunoscute obiceiuri este participarea la Sfânta Liturghie. Credincioșii aprind lumânări și se roagă pentru belșug, sănătate, liniștie în casă și ajutor în momentele dificile. Lumânările aprinse sunt un simbol al rugăciunii și al pomenirii. Rugăciunea poate fi rostită acasă sau la biserică, cu credință și smerenie.
De asemenea, se obișnuiește ca în ziua de Sfântul Mihail și Gavril, sau în ajunul sărbătorii, să se împartă pomană pentru sufletele morților, aceste ofrande numindu-se popular “Moșii de Arhangheli”. Darurile sunt împărțite rudelor, vecinilor sau persoanelor care au nevoie de ajutor. Dincolo de forma obiceiului, gestul este asociat cu milostenia și grija față de ceilalți.
În unele sate, ziua de 8 noiembrie este privită ca un moment de încheiere a muncilor agricole de toamnă și de pregătire pentru sezonul rece. Sărbătoarea era respectată prin odihnă, iar oamenii evitau treburile gospodărești considerate grele.
Ce nu e bine să faci
Fiind o sărbătoare importantă, marcată cu cruce roșie în calendarul ortodox, ziua de 8 noiembrie este asociată cu recomandarea de a lăsa deoparte muncile gospodărești care pot fi amânate. În tradiția populară, există mai multe lucruri despre care se spune că nu ar trebui făcute de Sfinții Mihail și Gavriil.
Printre cele mai cunoscute se numără:
Nu se fac treburi grele în gospodărie - În unele comunități, oamenii evită spălatul, cusutul, torsul sau alte activități casnice solicitante.
Nu se lucrează la câmp - Tradiția recomandă o zi de odihnă, în care oamenii să acorde timp rugăciunii și familiei.
Nu este bine să te cerți sau să porți ranchiună - Ziua este asociată cu pacea sufletească, iertarea și înțelegerea dintre oameni.
Nu se refuză ajutorul celor aflați în nevoie - Obiceiul de a face milostenie este legat de pomenirea celor adormiți și de grija față de semeni.
Nu se rostesc vorbe rele și nu se fac gesturi răutăcioase - În credința populară, sărbătoarea trebuie întâmpinată cu liniște și respect.
Ce nume se sărbătoresc
Ziua de 8 noiembrie este și una dintre cele mai cunoscute sărbători onomastice din România. Persoanele care poartă nume derivate din Mihail și Gavriil își serbează atunci ziua numelui.
Printre cele mai întâlnite prenume sărbătorite se numără: Mihai, Mihail, Mihaela, Mihnea, Mihăiță, Mihăilă, Mihaiela, Mișu, Gabriel, Gabriela, Gabi, Gavriil, Gavril și Gavrilă.
Sfinții Mihail și Gavriil, în folclorul românesc
În calendarul popular, Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil sunt percepuți ca niște ființe divine, întotdeauna prezente în viața oamenilor, veghind din ceruri și, mai ales, de pe pământ, asupra muritorilor, arzându-le păcatele mărunte și având grijă ca sufletele lor să fie curățate de greșeală cu prilejul posturilor și rugăciunilor către Dumnezeu.
În folclorul românesc, se spune că Arhanghelii Mihail și Gavril sunt păzitorii oamenilor de la naștere și până la moarte. Ei sunt asistenți la Judecata de apoi, ard păcatele lumești și purifică conștiințele oamenilor.
În același timp, se crede că Arhanghelul Mihail poartă, uneori, cheile Raiului, dar și că este un luptător înfocat împotriva diavolilor. Arhanghelul Mihail stă la căpătâiul celor bolnavi, când le este dat să moară, și la picioare, dacă le este sortit să mai trăiască.
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