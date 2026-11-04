Sfinții Mihail și Gavriil, 8 noiembrie. Tradiții, obiceiuri și ce nu e bine să faci

Publicat 4 nov. 2026, 13:45 Actualizat 4 nov. 2026, 13:52

Anual, pe data de 8 noiembrie, în Biserica Ortodoxă sunt cinstiți Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, sărbătoare trecută în calendar cu cruce roșie. La fel ca și în cazul altor sărbători, românii au grijă să păstreze o serie de tradiții, obiceiuri și superstiții pentru atragerea prosperității și alungarea ghinionului.

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