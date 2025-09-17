Problemele de sănătate l-au determinat pe Robert Munsch, unul dintre cei mai cunoscuți autori de cărți pentru copii, să opteze pentru moarte asistată medical, relatează BBC.

Munsch, care a publicat 85 de cărți, printre care Prințesa și dragonul și Mereu te voi iubi, a fost diagnosticat cu demență în 2021 și suferă de asemenea de boala Parkinson.

Autorul în vârstă de 80 de ani a declarat pentru The New York Times s-a decis încă asupra unei date pentru moartea sa, dar a spus că va merge la o unitate medicală „când voi începe să am probleme reale în a vorbi și a comunica”. „Atunci voi ști”, a subliniat el.

Canada a legalizat inițial eutanasia asistată medical în 2016 pentru persoanele cu boli terminale. În 2021, legea a fost modificată pentru a include și persoanele cu afecțiuni fizice grave și cronice, chiar și în circumstanțe care nu pun viața în pericol.