Semnificația portalului 10:10

Portalul 10:10 ne oferă oportunitatea de a ne realinia mintea, inima și sufletul. Este o zi în care, prin intenție și conștientizare, putem deschide uși către noi direcții și posibilități, care altădată păreau inaccesibile. Energiea acestui portal ne încurajează să lăsăm în urmă fricile, incertitudinile și limitările.

În acest moment sacru, toate limitările noastre sunt dizolvate, iar în locul lor apare o energie creativă pură, care ne permite să transformăm dorințele în realitate. Portalul 10:10 este un moment ideal pentru noi proiecte și planuri mari.

Cum să folosești puterea portalului

Eliberează-te de vechile frici. Energia portalului ne invită să ne eliberăm de frici, blocaje și energii negative. Acesta este momentul ideal pentru a renunța la gânduri și obiceiuri care ne țin pe loc.

Conectează-te cu energia cosmică. În această zi, tot universul se aliniază pentru a te ghida spre scopurile tale. Folosește această energie pentru a te conecta cu tine însuți și cu fluxul cosmic.

Transformă-ți ziua într-un ritual sacru. Aprinde lumânări sau creează un altar mic. De asemenea lansează în univers intenții, deoarece ele se vor materializa, conform astrologilor.