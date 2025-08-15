Vara vine mereu la pachet cu nenumărate probleme, iar temperaturile extreme se numără, fără doar și poate, printre cele mai presante situații pe care le avem de înfruntat în această perioadă din an. Din fericire, dacă ne numărăm printre cei care nu au acasă un aparat de aer condiționat, există un faimos „truc egiptean” la care putem apela pentru a ne răcori casa pe timp de noapte.

Practic, acest truc este unul foarte ușor de pus în practică. Tot ce trebuie să facem este să pulverizăm puțină apă rece peste cearșafuri, până când acestea sunt suficient de umede. Astfel, apa se va evapora de-a lungul nopții, iar temperatura ambientală va scădea destul de semnificativ.

Trucul banal care poate răcori dormitorul pe timp de noapte

Doctorul Felices a vorbit despre acest truc într-o postare făcută pe TikTok care deja a strâns nu mai puțin de 635.000 de vizualizări. Potrivit acestuia, acest „truc egiptean” ar trebui să aibă un efect destul de semnificativ și ar fi ca și când am dormi cu aparatul de aer condiționat deschis.

Iar o altă metodă foarte simplă este scăderea temperaturii corpului. De exemplu, ar trebui să ne ținem încheieturile sub apă rece vreme de 30 de secunde, pentru a scădea temperatura sângelui care circulă în corp. Atunci când ne culcăm, temperatura corpului ar putea fi mai mică cu jumătate de grad.

Metodele perfecte pentru nopțile fierbinți de vară

Iar o altă metodă surprinzătoare care poate fi utilă împotriva temperaturilor extreme este cea a umezirii șosetelor. Practic, acestea trebuie umezite iar apoi lăsate în congelator oricât de mult este nevoie. După ce s-au răcit, șosetele trebuie puse în pat, în jurul gleznelor, pentru a ne ajuta să dormim mai bine.

Aceste metode simple ar trebui să reducă temperatura corpului pe timp de noapte și ne vor ajuta să dormim mai bine.

Sursă text: Click.ro