Deși la prima vedere pare o măsură exagerată, această cerință are o explicație logică. Antarctica este complet izolată în timpul iernii, iar condițiile meteo fac evacuările medicale aproape imposibile. În caz de urgență, o simplă criză de apendicită sau o infecție provocată de molarii de minte ar putea deveni o situație fatală, deoarece asistența medicală specializată nu este disponibilă.

Reguli medicale stricte pentru supraviețuire

Toți cei care aplică pentru o poziție în stațiile de cercetare antarctice trebuie să treacă printr-un control medical amănunțit. În cazul în care au molarii de minte sau apendicele intacte, medicii recomandă îndepărtarea lor înainte de plecare — chiar dacă persoana este perfect sănătoasă.

Această politică, implementată de decenii, are scopul de a preveni urgențele medicale care nu pot fi tratate pe continentul înghețat. În timpul iernii antarctice, temperaturile pot coborî sub -60°C, iar zborurile sunt suspendate luni întregi. În aceste condiții, o operație simplă devine imposibilă.

De unde provine această regulă neobișnuită

Primele astfel de măsuri au fost adoptate în anii 1950, după mai multe incidente grave. Un medic australian a fost printre primii care a suferit o criză de apendicită în timp ce lucra pe o insulă izolată din sudul Oceanului Indian, iar evacuarea sa a fost o adevărată luptă contra cronometru.

Câțiva ani mai târziu, în 1961, un medic rus aflat la stația Novolazarevskaya a devenit celebru în istorie după ce și-a operat singur apendicele, folosind doar o oglindă și anestezie locală. Asistat de doi colegi, acesta a reușit intervenția cu succes și s-a întors la lucru după două săptămâni.

De atunci, regula a rămas în vigoare pentru toți cei care petrec perioade lungi de timp în Antarctica, fie că sunt cercetători, tehnicieni, meteorologi sau personal de suport.

O aventură pentru cei pregătiți cu adevărat

Așadar, munca în Antarctica nu înseamnă doar curaj și pregătire științifică, ci și o condiție fizică impecabilă. Într-un loc unde natura este necruțătoare și izolarea totală, chiar și cea mai mică problemă medicală poate deveni o urgență majoră.

Cei care aleg să trăiască și să lucreze acolo trebuie să fie pregătiți nu doar mental, ci și medical, pentru una dintre cele mai dure experiențe de pe Pământ.