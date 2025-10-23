Expediția de 15 zile, cu plecare din Țara de Foc, Argentina, are tarife care pornesc de la 14.500 de euro/persoană și include zboruri, cazare all-inclusive, excursii zilnice în zona Peninsulei Antarctice și activități unice: plimbări cu caiacul printre ghețari, safari cu bărci, camping pe continentul înghețat sau chiar scufundări polare.

Antarctica, noul „vis înghețat” al turiștilor români

Potrivit experților, cererea pentru croaziere de lux și de expediție s-a dublat în ultimii doi ani, în timp ce interesul pentru destinații rare, „de la capătul lumii”, a crescut accelerat.

Expedițiile antarctice sunt limitate la aproximativ 100.000 de vizitatori anual, pentru protejarea ecosistemului polar. Turiștii care aleg această experiență sunt în general călători experimentați, între 40 și 65 de ani, care au vizitat deja alte continente.

Fiecare grup de șase turiști are alocat un specialist din echipa de expediție, formată din experți în geologie, glaciologie, biologie marină, ornitologie și fotografie.