Antarctica, un tărâm al ghețurilor și al extremelor meteorologice, rămâne o zonă evitată de aviația comercială, iar motivele sunt cât se poate de clare pentru cei care cunosc riscurile zborului în condiții severe.

Pilot cu 22 de ani de experiență: „Antarctica? Asta e o altă poveste”

Richard Wells, un britanic în vârstă de 54 de ani, fost pilot de curse lungi, a zburat în toate colțurile lumii. Cu peste 10.000 de ore de zbor și mai bine de două decenii de experiență în Europa, Asia și America, el a experimentat de-a lungul carierei zboruri în condiții dificile, de la regiuni muntoase și insule izolate până la furtuni tropicale. Cu toate acestea, există un loc despre care spune că nu l-ar survola niciodată, tocmai din cauza riscurilor ridicate: Antarctica.

„Am zburat în regiuni muntoase, în insule îndepărtate și prin furtuni tropicale. Dar Antarctica? Asta e o altă poveste. Vremea se schimbă fără avertisment, majoritatea zonelor nu au piste adecvate și, dacă ceva nu merge bine, nu există nicio opțiune de rezervă. Nu merită riscul”, a declarat Wells, citat de ziarul britanic Mirror.

De ce evită avioanele Antarctica: fără infrastructură, fără alternative

Spre deosebire de alte zone ale globului, Antarctica nu are aeroporturi convenționale, iar infrastructura de zbor este extrem de limitată. În plus, condițiile meteorologice pot deveni critice în doar câteva minute, cu apariția ceții dense, a vânturilor violente sau a viscolului care reduce vizibilitatea aproape la zero. Acestea sunt doar câteva dintre motivele pentru care avioanele comerciale nu operează zboruri către acest continent.

„Nu există marjă de eroare. Infrastructura este minimă și chiar și echipajele experimentate au opțiuni limitate în cazul în care condițiile se deteriorează în timpul zborului. Nu este ceva ce aș risca”, subliniază Wells.

Astfel de condiții exclud din start ideea unor curse regulate de linie. Doar avioane specializate, militare sau științifice, pot ateriza în această regiune, și doar în cadrul unor misiuni cu caracter special și într-un cadru extrem de bine pregătit. Zborurile charter către Antarctica sunt rare, scumpe și operate exclusiv de echipaje extrem de bine instruite.

Antarctica, destinatie de croazieră, nu de zbor

Faptul că zborurile sunt aproape inexistente nu înseamnă însă că Antarctica nu este vizitată. Din contră, în ultimii ani, interesul turistic pentru acest continent a crescut semnificativ, însă majoritatea celor care aleg să exploreze ghețurile sudice o fac pe cale maritimă. Croazierele polarizate, cu itinerarii scurte, permit turiștilor să atingă acest tărâm înghețat, însă doar sub supravegherea atentă a echipelor specializate.

Asemenea expediții sunt organizate în cele mai mici detalii și presupun prezența unor ghizi experimentați, biologi marini și navigatori special antrenați pentru condițiile dure de navigație printre sloiuri și ghețari. Spre deosebire de zboruri, croazierele permit o adaptare mai bună la schimbările de vreme și reduc semnificativ riscurile unei intervenții de urgență imposibil de realizat în aer.

Un spațiu al extremelor unde precauția este obligatorie

Cazul lui Richard Wells nu este singular. Majoritatea piloților profesioniști împărtășesc aceeași reținere în ceea ce privește zborurile în Antarctica. Dincolo de provocările meteorologice, lipsa infrastructurii, a turnurilor de control, a radarelor avansate și a pistelor adecvate transformă fiecare zbor într-o misiune cu grad înalt de risc.

În timp ce restul globului devine din ce în ce mai accesibil datorită progreselor tehnologice din aviație, Antarctica rămâne o excepție notabilă. „Nu merită riscul” nu este doar o expresie a prudenței, ci un rezumat al realităților dure cu care se confruntă orice încercare de a traversa pe calea aerului una dintre cele mai ostile regiuni de pe planetă.

