Pilotul s-a catapultat în siguranţă, iar cauza accidentului, care a avut loc în jurul orei locale 18:30 (joi, 4:30, ora României), este în curs de investigare, se mai arată în comunicatul citat.

Imaginile difuzate de postul local KFSN au arătat flăcări şi fum negru dens ridicându-se de la locul accidentului, într-o zonă agricolă plată şi deschisă, în apropierea bazei aeriene, la aproximativ 64 de kilometri sud-vest de oraşul Fresno, în centrul Californiei.

U.S. Navy F-35C Stealth Fighter Crashes Near Naval Air Station Lemoore, California



🇺🇸📷F-35 Lightning II, assigned to Strike Fighter Squadron VF-125 Rough Raiders, went down in a field near Fresno.

• Jet burst into flames after impact

