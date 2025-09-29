Construcție impresionantă în China

Podul Huajiang Grand Canyon se ridică la 625 de metri deasupra râului Beipan, depășind aproape de nouă ori înălțimea celebrului Golden Gate Bridge din San Francisco. Structura traversează spectaculosul canion Huajiang, cunoscut și sub denumirea de „Crăpătura Pământului”, și este considerată o adevărată capodoperă inginerească.

Cu o lungime totală de 2.890 de metri și o travesă principală de 1.420 de metri, podul este cel mai lung pod suspendat cu grindă din oțel construit vreodată într-o zonă montană, potrivit autorităților locale.

Recordul anterior pentru cea mai mare înălțime revenea tot unui pod din Guizhou, situat la aproximativ 100 de kilometri distanță, peste același râu Beipan, cu o înălțime verticală de 565,4 metri, construit în 2016.

Provincia Guizhou, deși mai puțin dezvoltată economic, s-a transformat într-un „paradis al podurilor”, cu peste 30.000 de poduri ridicate în ultimele decenii. Trei dintre acestea se numără acum printre cele mai înalte din lume, iar aproape jumătate dintre cele mai înalte 100 de poduri globale se află în această regiune montană.

Inaugurarea Huajiang Grand Canyon Bridge marchează un nou pas în extinderea spectaculoasă a infrastructurii rutiere a Chinei și subliniază ambiția țării de a combina ingineria de vârf cu peisaje naturale impresionante.