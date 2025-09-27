Conform South China Morning Post, podul suspendat a fost construit în trei ani și traversează Marele Canion Huajiang. Agenția de stat Xinhua precizează că această infrastructură va reduce timpul necesar pentru traversarea defileului de la două ore la doar câteva minute.

O înălțime record pentru ingineria mondială

Structura atinge 625 m deasupra râului, aproximativ aceeași înălțime cu zgârie-norul Shanghai Tower, depășind cu circa 60 m precedentul record deținut de Podul Duge, aflat la aproximativ 200 km distanță. Guizhou găzduiește deja aproape jumătate dintre cele mai înalte 100 de poduri din lume.

Cel mai lung pod montan din lume

Traversând „Crăpătura Pământului”, cum mai este cunoscut Marele Canion Huajiang, podul se va transforma și în cel mai lung pod montan global, cu o lungime totală de 2.890 m. Deschiderea principală măsoară 1.420 m, cu 10 m mai mult decât Humber Bridge din Marea Britanie, care a fost cel mai lung pod suspendat cu deschidere unică până în 1998.

Structura și greutatea podului

Podul principal este realizat din 93 de secțiuni de grinzi de oțel, cu o masă totală de aproximativ 22.000 de tone, echivalent cu de trei ori greutatea Turnului Eiffel, conform China’s Science and Technology Daily.

Alte poduri importante din zonă

Râul Beipan este deja traversat de două dintre cele mai înalte poduri din lume. Pe lângă Podul Duge, deschis în 2016 și descris de BBC ca „o realizare inginerească imposibilă a Chinei”, se află și Podul Beipanjiang Guanxing, de 366 m, inaugurat în 2003.

Provocări tehnice depășite

Zhang Yin, director al departamentului de transport din Guizhou, a declarat miercuri într-o conferință de presă că inginerii au trebuit să înfrunte vânturi puternice și condiții geologice dificile pentru finalizarea proiectului. El a adăugat că podul a obținut 21 de brevete și că unele inovații tehnice, inclusiv designul rezistent la vânt și metodele de construcție la altitudini mari, au fost incluse în standardele naționale.

Perspectivele infrastructurii din Guizhou

Potrivit highestbridges.com, provincia Guizhou se află pe drumul de a depăși 1.000 de poduri cu înălțimi de peste 100 m până în 2030. Din cele 50 de poduri cele mai înalte din lume, cu peste 300 m, doar trei se află în afara Chinei.

