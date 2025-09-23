„Podul e una dintre cele mai vechi construcţii din judeţ ce permite accesul spre Ucraina. Înainte de darea în folosinţă a acestui pod, accesul spre Ucraina se făcea prin punctul de trecere a frontierei Halmeu (în judeţul Satu Mare n. red.). Fiind o construcţie din lemn şi fier, de-a lungul anilor a fost afectată, iar odată cu războiul din Ucraina, traficul rutier a crescut simţitor, mult peste parametrii tehnici rezultaţi din proiectarea acestui pod. De-a lungul timpului au mai fost efectuate reparaţii, însă de astă dată e nevoie de revizie a întregii structuri şi intervenit acolo unde e necesar”, a spus Gabriel Zetea, citat de Agerpres.

Valoarea proiectului și durata lucrărilor

Potrivit președintelui CJ Maramureș, suma alocată pentru această investiție se ridică la 5.690.924 lei (fără TVA). Termenul stabilit pentru finalizarea lucrărilor este de 18 luni, calculat din momentul deschiderii șantierului. Proiectul este gestionat de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Modul de funcționare al podului

În prezent, podul permite circulația doar pe un singur sens și dispune de două punți pietonale. Coordonarea traficului este realizată de Poliția de Frontieră din România și de grănicerii ucraineni din punctul de frontieră Solotvino. Construcția a fost inaugurată la începutul anilor 2000, fiind realizată din lemn pe o structură metalică, cu scopul de a deservi traficul redus dintre cele două state.

Situația traficului feroviar

În paralel, liniile ferate din Ucraina au oferit temporar posibilitatea accesului în România a unui tren de călători prin punctele Valea Vișeului și Câmpulung la Tisa. Totuși, după declanșarea războiului, traficul feroviar spre România pe linia cu ecartament lat a fost suspendat de partea ucraineană.

Un nou pod din beton în construcție

Tot CNAIR are în derulare lucrările pentru un nou pod din beton peste râul Tisa, amplasat tot în zona Sighetu Marmației. Investiția ar urma să asigure legături rutiere moderne și sigure între cele două țări. Conform planurilor, finalizarea și darea în folosință a acestui pod sunt programate pentru sfârșitul anului.

