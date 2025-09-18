În 2020, autoritățile chineze au dat startul construcției unei linii ferate de mare viteză ce urma să lege provinciile Jiangsu și Zhejiang de metropola Shanghai. Lucrările au avansat cu rapiditate, iar în câțiva ani traseul de 163,54 kilometri era aproape finalizat. Singura piedică rămânea o locuință din Jiangsu, pe care proprietara refuza să o părăsească.

Singura familie care nu a cedat

În timp ce toți ceilalți săteni acceptaseră oferta guvernului de relocare, familia Zhang a decis să reziste. Proprietara a cerut despăgubiri uriașe, mizând pe faptul că statul nu va abandona un proiect de asemenea amploare doar din cauza casei sale. Autoritățile, incapabile să o convingă, au ridicat podul feroviar pe ambele laturi ale imobilului, izolând complet gospodăria.

Pretenții financiare exagerate

La început, Mătușa Zhang a solicitat 100.000 de yuani pe metru pătrat, echivalentul a 14.000 de dolari. Cum suma depășea plafonul legal, autoritățile au refuzat. Însă proprietara nu a dat înapoi, ci și-a dublat cererea: 200.000 de yuani pe metru pătrat, adică 28.000 de dolari. În total, familia Zhang voia 14 milioane de dolari pentru întreaga locuință.

Oferta refuzată

Guvernul local a încercat să găsească o cale de mijloc și i-a pus la dispoziție o propunere considerată generoasă: 5 milioane de yuani, aproximativ 700.000 de dolari, plus trei locuințe de aceeași dimensiune cu cea deținută. Mătușa Zhang a considerat însă că poate obține mai mult și a refuzat.

Doi ani de stagnare

Deși autoritățile nu puteau anula un proiect de 38 miliarde yuani, lucrările au rămas în impas timp de doi ani. În tot acest timp, negocierile cu familia Zhang au continuat. Locuința a devenit faimoasă în presa chineză, fiind supranumită „cea mai încăpățânată casă cu cuie din Jiangsu”.

Presiunea mediatică și cedarea

Aparițiile repetate în presă și imaginile surprinse cu drona au transformat locuința într-un simbol al rezistenței. Însă atenția publică s-a dovedit copleșitoare. Potrivit relatărilor, Mătușa Zhang a dezvoltat neurastenie severă și a realizat că nu mai poate trăi sub o asemenea presiune.

Finalul blocajului

Mass-media chineză a anunțat că, în cele din urmă, Mătușa Zhang a cedat și a acceptat oferta guvernului conform reglementărilor oficiale. Astfel, casa care a ținut pe loc un proiect feroviar de 38 miliarde yuani nu mai reprezintă un obstacol pentru finalizarea liniei de mare viteză.

