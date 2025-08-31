O gaură uriașă s-a format în cele două benzi ale autostrăzii și în calea ferată adiacentă, în zona Levanger. Persoana decedată este un cetățean danez care lucra la fața locului și care fusese dată dispărută. Două locuințe din apropierea alunecării de teren au fost evacuate preventiv.

Lucrări de stabilizare a solului

Căile Ferate Norvegiene desfășurau lucrări de stabilizare a solului în zona afectată, însă autoritățile precizează că este prea devreme pentru a stabili dacă intervențiile au avut vreo legătură cu alunecarea de teren. Specialiștii consultați de presa norvegiană menționează că solul, compus în mare parte din argilă, este susceptibil la asemenea fenomene naturale.

Autostrada E6 va rămâne închisă pentru mai multe zile, informează Administrația norvegiană a drumurilor, în timp ce autoritățile continuă cercetările pentru a evalua amploarea pagubelor și pentru a asigura siguranța zonei.