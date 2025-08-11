Situația este critică în prefectura Kumamoto, unde apa a ajuns, în unele zone, la aproape un metru înălțime, izolând case, magazine și vehicule, potrivit imaginilor difuzate de televiziunile locale.

Orașul Tamana, cel mai grav afectat, a înregistrat cantități record de precipitații în doar șase ore, conform Agenției Meteorologice Japoneze (JMA). Meteorologii avertizează că „situația prezintă un pericol mortal” și cer locuitorilor să acorde „o atenție maximă” avertismentelor.

Conform Agenției de Gestionare a Incendiilor și Catastrofelor, aproximativ 384.000 de locuitori din Kumamoto se află sub cel mai înalt nivel de alertă.

Bilanțul provizoriu indică mai multe persoane dispărute:

În orașul Kosa, o alunecare de teren a distrus o locuință, iar proprietarul este de negăsit.

La Misato, salvatorii încearcă să elibereze un bărbat vârstnic blocat în casă după ce pământul s-a prăbușit peste locuință.

În Fukuoka, două persoane au fost luate de o viitură duminică și sunt căutate în continuare.

Serviciile de urgență lucrează contracronometru pentru a evacua populația din zonele de risc, în timp ce ploile abundente continuă să cadă, menținând pericolul la cote maxime.