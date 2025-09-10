Dragoș Pîslaru a explicat că România va primi 16,6 miliarde de euro pentru a finaliza celor două autostrăzi. Este vorba despre o a doua cea mai mare alocare din partea Uniunii Europene pe care țara noastră o primește prin noul mecanism european de împrumuturi SAFE.

Aceste investiții, susține ministrul Pîslaru, ar salva infrastructura și ar consolida apărarea țării, în conformitate cu NATO.

Autostrăzi și armament modern pe lista de investiții

O parte din fondurile europene va fi direcționată către infrastructură, unde două proiecte rămase anterior fără resurse vor primi finanțare. Este vorba despre Autostrada A7, cunoscută drept Autostrada Moldovei, care pornește de la Ploiești și ajunge până la Siret, la granița de nord a României. Totodată, Autostrada A8, sau Autostrada Unirii, ce leagă Ungheni, Iași și Târgu Mureș, va beneficia de alocări suplimentare.

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a subliniat: „Acești bani vin într-un moment crucial și vor sprijini România pe două direcții majore: consolidarea capabilităților noastre de apărare, în conformitate cu prioritățile naționale și NATO; finanțarea unor proiecte esențiale pentru dezvoltare, inclusiv segmentele de autostrăzi A7 și A8 rămase anterior fără finanțare.”

Premierul Poloniei, Donald Tusk, a cerut activarea Articolului 4 din Tratatul NATO. Ce prevede acesta

Modernizarea armatei prin programe comune

Ministerul Apărării Naționale a detaliat principalele programe care vor fi susținute prin SAFE. Potrivit instituției, banii vor acoperi achiziții și proiecte comune în domeniul tehnicii militare moderne, al dezvoltării tehnologice și al infrastructurii strategice.

„Din perspectiva Ministerului Apărării Naționale, programul european SAFE oferă o oportunitate de finanțare prin proiecte comune în domenii precum achiziția de tehnică militară de ultimă generație, dezvoltarea de capabilități tehnologice avansate și modernizarea infrastructurii militare. Fondurile vor sprijini programe esențiale de înzestrare ale Armatei României, selectate din Programul multianual de înzestrare (PIAR) și corelate cu cerințele operaționale naționale și obligațiile asumate la nivel NATO și UE. Printre proiectele eligibile se numără: sisteme de apărare aeriană cu bază la sol, radare de supraveghere aeriană, transportoare blindate și mașini de luptă ale infanteriei, nave de luptă și sprijin, drone, sisteme UAV și muniții de diferite calibre, inclusiv rachete. Ministerul Apărării Naționale susține implicarea industriei naționale de apărare în producția și mentenanța acestor capabilități, prin cooperare cu parteneri internaționali și transfer de tehnologie”, a transmis MApN.

Investiții în infrastructura civil-militară

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a explicat că banii vor ajunge și către infrastructura necesară mobilității forțelor armate. „Sunt bani care vor putea merge nu doar către înzestrarea Armatei prin achiziții comune europene, ci și către infrastructura civil-militară: poduri, drumuri, autostrăzi și căi ferate care să asigure mobilitatea rapidă a trupelor și echipamentelor atunci când securitatea noastră o cere”, a precizat oficialul.

Ministrul Pâslaru se ține de "poliția modei", dar are zero realizări în absorbția fondurilor europene