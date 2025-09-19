”Cel mai important proiect de infrastructură rutieră peste Prut este în grafic. Am revenit pe şantierul Podului de Flori peste Prut la Ungheni, Golăieşti (România) – Zagarancea (Republica Moldova), împreună cu omologul meu Mircea Paşcăluţă - Secretar de Stat la Ministerul Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale din Republica Moldova şi reprezentanţii Poliţiei de Frontieră, Autorităţii Vamale, CNAIR şi autorităţilor moldovene, pentru a stabili ultimele detalii aferente Punctului de Trecere a Frontierei care se va construi pe malul dinspre Iaşi, dar şi pentru a verifica stadiul lucrărilor”, a transmis Scrioşteanu.

Potrivit lui, lucrările sunt în curs de desfăşurare pe ambele maluri ale Prutului, iar stadiul este următorul:

- continuă realizarea piloţilor de susţinere a podului fiind foraţi, armaţi si turnaţi 70 din cei 72 necesari după cum urmează: la culeea de pe malul drept 18 piloţi finalizaţi din 18 necesari; la culeea de pe malul stâng 18 piloţi finalizaţi din 18 necesari; la pila de pe malul drept 18 piloţi finalizaţi din 18 necesari; la pila de pe malul stâng 16 piloţi finalizaţi din 18 necesari; (Această activitate se va finaliza în următoarele 3 zile)

- pe malul stâng a fost armat, cofrat şi turnat primul segment de radier aferent căii de rulare 1 si a început armarea radierului pentru a doua cale de rulare;

- pe malul drept a fost armat, cofrat şi turnat primul segment de radier aferent căii de rulare 1 si a început armarea radierului pentru a doua cale de rulare;

- săptămâna viitoare va începe armarea elevaţiei aferente culeii dinspre Chişinău.

”Am discutat cu toţi factorii implicaţi în proiect ultimele detalii aferente proiectului tehnic pentru Punctul de Trecere a Frontierei, pentru a asigura parcurgerea procedurilor necesare cât mai repede posibil. Lucrările la acest obiectiv sunt în graficul contractat, pe ambele maluri ale Prutului. Startul lucrărilor l-am dat pe 26 aprilie 2025, iar finalizarea acestora este programată în toamna anului viitor”, adaugă oficialul.

Sursa de finanţare este asigurată din fonduri europene nerambursabile, în valoare de peste 151,68 milioane lei, fără TVA (35 milioane euro), prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei (CEF).

Podul de Flori peste Prut la Ungheni, Golăieşti (România) – Zagarancea (Republica Moldova) este primul pod rutier la nivel de autostradă pest Prut şi primul pod după pest 60 de ani de la ultimul pod rutier construit. Este cea mai importantă structură de infrastructură de transport construită vreodată peste Prut, care va conecta România şi Republica Moldova prin autostrada care va trece Carpaţii (Autostrada Unirii A8) şi o autostradă spre Chişinău, fiind inclus în reţeaua de transport transeuropeană.