Dosarul microbuzelor, în care este vizat Bolojan, pus la sertar de Kovesi? Mandatul șefei EPPO se încheie în octombrie

Publicat 13 sept. 2026, 08:53 Sursă Realitatea PLUS

Ilie Bolojan ar fi protejat de Laura Codruța Kovesi, șefa Parchetului European, care își va încheia mandatul peste doar o lună. Dosarul microbuzelor școlare, care îl vizează direct pe premierul demis, ar fi fost pus la sertar de fosta șefă DNA, deși se află de luni bune pe masa procurorilor europeni. Culmea, cel care a reclamat cazul microbuzelor școlare cumpărate la suprapreț este chiar Dragoș Pîslaru, ministrul interimar al Fondurilor Europene și unul dintre liderii importanți care acum îl susțin puternic pe Ilie Bolojan. REALITATEA PLUS a solicitat un punct de vedere de la Bolojan, Pîslaru și Kovesi, însă nu a primit încă un răspuns.

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