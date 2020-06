DNA cere pedeapsa cu EXECUTARE în dosarul lui Darius Vâlcov în care este acuzat de luare de mită și trafic de influență

"Deliberarea și pronunțarea vor avea loc la data de 7 iulie 2020. Cu apel o data cu fondul. Pronuntata in sedinta publica, azi, 24 iunie 2020", arată minuta Tribunalului Dolj, conform portalului instantelor.



Dosarul a fost înregistrat la Tribunalul Dolj pe 20 iulie 2018, după ce judecătorii de la Curtea de Apel Craiova au admis cererea lui Darius Valcov de stămutare de la Tribunalul Olt.

Procurorul DNA a cerut pedeapsa cu executare. La ultimul termen, politicianul a dat o declarație de inculpat în care s-a declarat nevinovat.



În acest dosar, Darius Valcov a fost trimis in judecata în 2015, pentru doua infracțiuni de luare de mită și trafic de influență.



Potrivit DNA, in perioada noiembrie-decembrie 2012, Valcov, in calitate de primar al municipiului Slatina, i-a pretins unui om de afaceri - denuntator in cauza - aproximativ 10% din sumele incasate de societatea acestuia de la Primaria Slatina, in baza unui contract semnat anterior, iar in perioada 21 ianuarie - 13 iunie 2013 a primit, in mai multe transe, de la respectiva societate, printr-o firma intermediara, suma de 2.146.270 lei, astfel incat denuntatorul sa nu intampine probleme in derularea contractului si sa primeasca banii la timp pentru lucrarile efectuate.



Contractul avea ca obiect elaborarea studiilor de fezabilitate, proiectelor tehnice si executia lucrarilor pentru izolarea termica a fatadelor a 131 de blocuri din municipiul Slatina, valoarea acestuia ajungand la aproape 25.000.000 lei fara TVA, potrivit ziare.com.

Darius Valcov mai are un dosar celebru, în care a fost condamnat, în faza de fond, la 8 ani de inchisoare pentru coruptie. Judecata apelului în acest caz a fost suspendată, după ce Completul de 5 judecători de la Înalta Curte a sesizat Curtea de Justiție a Uniunii Europene, în cazul deciziei CCR privind completurile specializate.