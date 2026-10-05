Patru zodii care încep săptămâna cu dreptul. Vești bune în carieră, bani și dragoste

Scris de Darius Stănescu Publicat: 5 oct. 2026, 23:18

Berbecii, Leii, Balanțele și Capricornii se numără printre zodiile pentru care începutul săptămânii poate aduce vești bune. Potrivit interpretărilor astrologice, acești nativi ar putea avea parte de oportunități profesionale, mai multă claritate în relații și ocazii de a-și pune în practică planurile amânate.

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