Horoscopul de weekend 3-4 octombrie. Planurile se dau peste cap, iar dragostea vine dintr-o direcție neașteptată

Publicat 2 oct. 2026, 16:06 Sursă eva.ro

Primul weekend din luna octombrie vine cu schimbări de ritm pentru toate cele 12 zodii. După zile în care atenția a fost îndreptată mai ales către muncă, bani și responsabilități, 3 și 4 octombrie aduc o nevoie mai puternică de odihnă, apropiere și reorganizare a vieții personale.

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