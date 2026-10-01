Horoscopul banilor pentru octombrie 2026. Trei zodiiau parte de noi surse de câștig, altele trebuie să evite cumpărăturile compulsive

Publicat 1 oct. 2026, 22:25 Sursă eva.ro

Octombrie 2026 pune accent pe bani, cheltuieli, venituri și deciziile legate de carieră. Pentru unele zodii pot apărea idei noi care se transformă în surse de câștig, în timp ce altele vor trebui să fie mai atente la buget și să evite cumpărăturile impulsive.

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