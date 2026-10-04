Horoscopul banilor pentru săptămâna 5–11 octombrie 2026. Cine câștigă și cine trebuie să strângă cureaua.

Publicat 4 oct. 2026, 15:09 Sursă AstroSeek, Astrology Zone

Săptămâna 5–11 octombrie 2026 vine cu o combinație de influențe care poate schimba modul în care zodiile își gestionează banii. Venus este retrogradă începând din 3 octombrie, iar această perioadă îi determină pe mulți să reevalueze cheltuieli, achiziții, negocieri și relația dintre muncă și venituri.

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