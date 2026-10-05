Horoscop 6 octombrie. Berbecii trebuie să fie prudenți, iar Leii pot discuta despre avansare

Scris de Darius Stănescu Publicat: 5 oct. 2026, 23:35

Horoscopul zilei de 6 octombrie aduce în prim-plan relațiile, echilibrul emoțional și responsabilitățile profesionale. Berbecii sunt îndemnați să aleagă cu grijă persoanele cărora li se destăinuie, Taurii pot primi sprijin financiar, iar Leii au ocazia să discute despre evoluția în carieră.

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