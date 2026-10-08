Un nou mesaj al lui Trump despre Inteligența Artificială. Cei care nu folosesc termenul de „Super Inteligență” sunt „dușmani”
Donald Trump. Foto: Profimedia
Donald Trump a lansat joi un nou atac legat de modul în care este denumită una dintre cele mai importante tehnologii ale momentului.
Președintele american a afirmat că persoanele care continuă să folosească termenul „Inteligență Artificială” în loc de „Super Inteligență” vor fi considerate „dușmani” de Casa Albă.
Declarația a fost făcută pe rețeaua sa de socializare Truth Social și vine la doar câteva zile după ce administrația americană a început efectiv să introducă noua terminologie în documentele și comunicările oficiale.
Trump nu mai vrea să audă de Inteligență Artificială
Președintele american a explicat că administrația sa consideră că termenul „Super Inteligență” descrie mai bine tehnologia și că folosirea vechii denumiri nu mai este acceptată de Casa Albă.
„Casa Albă consideră DUȘMAN pe oricine folosește termenul 'inteligență artificială' în locul noului termen foarte bine acceptat și mai precis de 'super inteligență'', a scris Donald Trump pe Truth Social.
Formularea reprezintă o escaladare a campaniei lui Trump pentru schimbarea denumirii. Până acum, președintele insistase asupra avantajelor noului termen și încercase să-l impună în administrația federală, însă nu anunțase sancțiuni pentru persoanele sau companiile care continuă să folosească expresia consacrată „Inteligență Artificială”.
Administrația americană a oficializat deja noua denumire
Donald Trump a semnat pe 29 septembrie un ordin executiv prin care administrația sa a oficializat folosirea termenilor „Super Intelligence” și „SI” în locul „Artificial Intelligence” și „AI” în comunicările administrației, scrie Reuters.
Ordinul prevede că departamentele și agențiile executive trebuie, în măsura permisă de lege, să folosească „Super Intelligence” și „SI” în corespondența oficială, comunicările publice, site-urile instituțiilor, rapoarte și documente de politică publică.
Documentul definește însă, pentru scopurile administrației, „Super Intelligence” ca referindu-se la aceleași tehnologii care sunt cuprinse în prezent în definiția legală a inteligenței artificiale.
Cu alte cuvinte, schimbarea este în primul rând una de terminologie oficială, nu o redefinire tehnică a tuturor sistemelor de inteligență artificială existente.
Departamentul Justiției a început deja să folosească termenul
Noua politică nu a rămas doar la nivelul ordinului prezidențial.
Reuters a relatat pe 6 octombrie că Departamentul american al Justiției le-a cerut angajaților să folosească expresia „super intelligence” în loc de „artificial intelligence” în majoritatea contextelor, inclusiv în proceduri juridice.
Schimbarea arată că administrația Trump încearcă să transforme noul termen într-o formulare utilizată efectiv de instituțiile federale.
În același timp, ordinul prezidențial nu îi obligă pe cetățenii americani sau pe companiile private să renunțe la termenul „Inteligență Artificială”.
Trump spune că Super Inteligența sună mai bine
Președintele american își argumentase deja preferința pentru noua denumire în septembrie, în timpul discursului susținut în fața Adunării Generale a ONU.
Trump a susținut atunci că „Super Inteligență” sună mai bine și este mai precis decât „Inteligență Artificială”.
În viziunea sa, cuvântul „artificial” transmite o impresie greșită despre capacitățile tehnologiei. El consideră că sistemele moderne au ajuns să facă mult mai mult decât ceea ce sugera termenul folosit atunci când domeniul a fost denumit.
AFP relata la acea vreme că Trump a prezentat schimbarea ca pe o încercare de a descrie mai corect capacitățile noilor tehnologii și de a le conferi o conotație pozitivă.
De ce insistă Trump atât de mult asupra schimbării
Schimbarea denumirii are și o componentă politică.
Donald Trump este un susținător al dezvoltării rapide a noilor tehnologii și a respins în repetate rânduri ideea unor restricții care, în opinia sa, ar putea afecta competitivitatea Statelor Unite în raport cu China.
În același timp, în SUA au crescut preocupările privind securitatea și efectele dezvoltării accelerate a sistemelor de inteligență artificială.
Un sondaj AP-NORC publicat joi arată că 64% dintre americani consideră că inteligența artificială se dezvoltă prea repede, în timp ce doar 27% cred că ritmul este unul potrivit. Aproximativ 80% dintre respondenți spun că este important ca oamenii să păstreze controlul asupra tehnologiei și să fie protejați împotriva efectelor acesteia asupra locurilor de muncă.
În acest context, administrația Trump încearcă să promoveze o imagine mai optimistă asupra tehnologiei, punând accentul pe potențialul ei de dezvoltare și pe avantajul strategic pe care Statele Unite îl pot obține.
Trump are acum și o structură federală pentru Super Inteligență
Schimbarea de denumire este însoțită de o reorganizare mai amplă a politicii americane privind această tehnologie.
Trump a creat „Super Intelligence Task Force”, o structură federală care are misiunea de a contribui la stabilirea direcției administrației în domeniul tehnologiilor de inteligență artificială.
Reuters relatează că liderii acestei structuri urmau să se întâlnească joi, iar o reuniune completă a grupului este așteptată săptămâna viitoare. Grupul își va defini ulterior obiectivele și responsabilitățile printr-o cartă.
Associated Press a relatat anterior că Trump l-a desemnat pe directorul serviciilor naționale de informații, Jay Clayton, să conducă noua structură federală, denumită „Super Intelligence Force”.
Unele companii au început să adopte termenul
Schimbarea impusă administrației federale nu se aplică sectorului privat, însă anumite companii au început deja să folosească expresia preferată de Trump.
Meta, compania lui Mark Zuckerberg, utilizează termenul „super intelligence” în comunicările sale despre dezvoltarea tehnologiei.
Elon Musk a mers și mai departe. Reuters a relatat pe 4 octombrie că acesta a anunțat redenumirea diviziei SpaceXAI în SpaceXSI, aliniindu-se astfel noii terminologii promovate de Trump.
Totuși, noul termen nu a înlocuit în industrie expresia consacrată „Inteligență Artificială”.
„Super Inteligență” nu înseamnă același lucru în lumea tehnologiei
Există și o problemă de natură tehnică în spatele acestei schimbări de limbaj.
În domeniul tehnologic, „superinteligența” este folosită în mod obișnuit pentru a descrie un sistem ipotetic ale cărui capacități intelectuale ar depăși cu mult performanțele umane în aproape toate domeniile.
Ordinul lui Trump folosește însă termenul într-un sens mult mai larg. Pentru administrația federală, „Super Intelligence” desemnează în prezent aceleași tehnologii care intră în categoria juridică a „Inteligenței Artificiale”.
Prin urmare, schimbarea nu înseamnă că toate sistemele actuale de AI au devenit, din punct de vedere științific, superinteligente.
Trump și schimbările de denumiri
Nu este pentru prima dată când Donald Trump încearcă să schimbe denumiri consacrate.
Un exemplu este „Golful Mexic”, pe care administrația sa l-a redenumit oficial „Golful Americii” în comunicările guvernului american.
Și în cazul inteligenței artificiale, Trump încearcă să impună o formulare diferită de cea consacrată la nivel mondial.
De această dată, însă, președintele american a mers mai departe decât simpla promovare a unei noi denumiri. Prin ordin executiv, a impus-o în administrația federală, iar joi a avertizat că cei care continuă să folosească termenul „Inteligență Artificială” sunt considerați de Casa Albă „dușmani”.
În timp ce administrația își schimbă treptat limbajul oficial, termenul „Inteligență Artificială” rămâne însă cel utilizat pe scară largă în lumea tehnologică și în discursul public internațional.
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