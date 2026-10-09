UE scoate două țări de pe lista paradisurilor fiscale. Cine rămâne pe lista neagră

Uniunea Europeană a decis vineri să elimine Panama și Vietnam de pe lista jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale, după progresele înregistrate de cele două state în respectarea standardelor internaționale. În urma actualizării, pe lista europeană mai figurează opt țări și teritorii.
Decizia a fost adoptată de miniștrii de Finanțe ai statelor membre ale UE, reuniți la Luxemburg. Potrivit comunicatului celor 27 de state membre, modificarea indică o evoluție favorabilă în ceea ce privește conformarea la regulile internaționale de bună guvernanță fiscală.
Panama și Vietnam, eliminate de pe lista UE după progresele în domeniul fiscal
Panama se afla pe lista europeană din 2020, în timp ce Vietnamul fusese inclus în februarie 2026. Retragerea celor două țări vine după îmbunătățirile constatate în îndeplinirea cerințelor fiscale internaționale.
Lista reprezintă unul dintre instrumentele prin care Uniunea Europeană urmărește să combată evaziunea fiscală asociată multinaționalelor și persoanelor cu averi mari. Jurisdicțiile incluse pot fi supuse unor măsuri restrictive, printre care limitarea accesului la fonduri europene.
Ce țări și teritorii mai sunt pe lista paradisurilor fiscale
După eliminarea Panama și Vietnamului, lista UE cuprinde următoarele opt jurisdicții:
Samoa Americană;
Anguilla, teritoriu britanic;
Guam, teritoriu american;
Palau;
Rusia;
Insulele Turks și Caicos;
Insulele Virgine Americane;
Vanuatu.
Potrivit Uniunii Europene, aceste jurisdicții fie nu respectă standardele fiscale internaționale convenite, fie nu își îndeplinesc angajamentele asumate în materie de bună guvernanță fiscală.
De ce a fost creată lista europeană
Uniunea Europeană a introdus lista în decembrie 2017, în contextul dezvăluirilor din scandalurile „Panama Papers” și „LuxLeaks”. Instrumentul urmărește să încurajeze respectarea normelor fiscale internaționale și să sprijine combaterea evaziunii fiscale.
Menținerea unei țări sau a unui teritoriu pe listă depinde de conformarea la aceste standarde și de îndeplinirea angajamentelor asumate față de UE.