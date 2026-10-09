UE scoate două țări de pe lista paradisurilor fiscale. Cine rămâne pe lista neagră

Scris de Darius Stănescu Publicat: 9 oct. 2026, 18:55

Uniunea Europeană a decis vineri să elimine Panama și Vietnam de pe lista jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale, după progresele înregistrate de cele două state în respectarea standardelor internaționale. În urma actualizării, pe lista europeană mai figurează opt țări și teritorii.

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