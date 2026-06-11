Trump a ordonat noi bombardamente asupra Iranului. Teheranul a răspuns cu rachete și drone împotriva bazelor americane

Conflictul dintre Statele Unite și Iran a intrat într-o nouă etapă de escaladare după ce armata americană a lansat o serie suplimentară de lovituri asupra unor obiective militare iraniene.

Operațiunea a avut loc la scurt timp după avertismentele transmise de președintele Donald Trump, care a anunțat că Teheranul va suporta consecințe severe pentru tergiversarea negocierilor aflate în desfășurare.

La câteva ore după declarațiile liderului de la Casa Albă, explozii au fost raportate în mai multe zone din Iran, în timp ce forțele americane au confirmat desfășurarea unei noi operațiuni militare.

Washingtonul susține că a acționat în legitimă apărare

Potrivit Comandamentului Central al Statelor Unite, noile atacuri reprezintă o continuare a măsurilor de autoapărare adoptate împotriva ceea ce oficialii americani descriu drept agresiuni repetate și neprovocate ale Iranului.

Țintele vizate au inclus sisteme radar și infrastructuri de comunicații asociate bazelor antiaeriene aflate pe teritoriul iranian. Conform CENTCOM, aceste instalații reprezentau o amenințare atât pentru forțele americane desfășurate în regiune, cât și pentru traficul maritim comercial.

Presa de stat iraniană a relatat că explozii au fost auzite în sudul țării, în apropierea a cel puțin trei baze militare situate în zona Strâmtorii Ormuz.

Dispută privind situația din Strâmtoarea Ormuz

În timp ce armata iraniană a susținut că a închis Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul petrolului la nivel mondial, autoritățile americane au respins aceste afirmații.

„Navele comerciale continuă să tranziteze Strâmtoarea Ormuz în această seară”, a transmis Comandamentul militar american pentru Orientul Mijlociu, printr-un mesaj publicat pe platforma X.

Declarația a venit pe fondul preocupărilor internaționale privind eventualele efecte pe care blocarea acestui punct strategic le-ar putea avea asupra comerțului global și asupra piețelor energetice.

Iranul a lansat atacuri asupra unor baze americane din regiune

Replica Teheranului nu a întârziat să apară. Forțele iraniene au lansat drone și rachete împotriva unor obiective militare asociate Statelor Unite din Orientul Mijlociu.

Printre țintele vizate s-a aflat și cartierul general al Flotei a 5-a americane din Bahrain.

Gardienii Revoluției au anunțat că operațiunea a inclus atacuri asupra unor baze militare aflate în Bahrain, Kuweit și Iordania, prezentând acțiunea drept răspuns la bombardamentele efectuate anterior de Statele Unite.

Conform informațiilor publicate de agenția Fars, au fost atacate 18 obiective în cadrul a două valuri succesive de lovituri care au vizat bazele aeriene Ali Salem și Ahmad al-Jaber din Kuweit, precum și baza Sheikh Issa din Bahrain.

„În acest val de atacuri cu drone militare, antenele de comunicaţii şi instalaţiile radar ale sistemului (de rachete) Patriot al celei de-a cincea flote au fost ţinta”, relatează Fars.

Măsuri de urgență în Bahrain și Kuweit

Pe fondul atacurilor, autoritățile din statele vizate au emis avertizări pentru populație.

Ministerul de Interne din Bahrain și armata kuweitiană le-au cerut cetățenilor să respecte instrucțiunile de securitate și să se adăpostească.

„Sistemele de apărare aeriană interceptează ţinte aeriene ostile”, a menţionat armata kuweitiană pe X.

În același timp, Autoritatea Generală pentru Aviaţie Civilă din Kuweit a decis suspendarea temporară a traficului aerian, în urma amenințărilor generate de atacurile iraniene.

Rachete lansate și către Iordania

Potrivit informațiilor prezentate de presa iraniană, alte 12 rachete au fost lansate către baza aeriană Al-Azraq din Iordania.

Teheranul susține că obiectivul operațiunii a fost distrugerea unor facilități utilizate de armata americană.

Conform agenției Fars, în această bază sunt desfășurate aeronave militare americane.

Între timp, agenția Mehr a anunțat activarea sistemelor de apărare antiaeriană în capitala Teheran, în timp ce alte explozii au fost raportate în sudul Iranului, inclusiv în Sirik și pe insula Qeshm.

Trump a coordonat operațiunea din camera de criză

Trey Yingst, corespondent-șef al Fox News, a declarat că a discutat în cursul serii cu președintele Donald Trump, aflat în camera de criză a Casei Albe în momentul desfășurării operațiunii.

Potrivit jurnalistului, alături de Trump s-au aflat vicepreședintele JD Vance și emisarii speciali Kushner și Witkoff.

„Am vorbit în această seară cu președintele Trump, care se afla în camera de criză, coordonând aceste lovituri militare ale SUA împotriva regimului iranian. Alături de el se aflau vicepreședintele JD Vance și emisarii speciali Kushner și Witkoff. Președintele a declarat pentru Fox News că la acel moment fuseseră lansate 49 de rachete Tomahawk împotriva unor ținte din Iran, iar avioane de vânătoare bombardau poziții situate la aproximativ 64 de km în afara Teheranului, precum și de-a lungul coastei de sud-vest a Iranului, de la Golful Persic. Președintele a spus: „I-am lovit foarte tare în această seară”. El a descris atacurile ca fiind „brutale” și „violente”.”

Liderul american a anunțat reluarea bombardamentelor

Anterior, Donald Trump confirmase public continuarea operațiunilor militare împotriva Iranului.

“I-am atacat foarte tare ieri, îi vom ataca din nou foarte tare astăzi (…), reluăm bombardamentele”, a spus Trump în faţa presei în Biroul Oval.

Escaladarea are loc în pofida faptului că Washingtonul și Teheranul participă în continuare la negocieri pentru un posibil acord de pace, proces susținut de mai multe state mediatoare, inclusiv Pakistan.

În ultimele zile, Statele Unite au justificat intervențiile militare prin doborârea unui elicopter american Apache în zona Strâmtorii Ormuz, incident care a amplificat tensiunile dintre cele două țări și a contribuit la reluarea confruntărilor militare directe.