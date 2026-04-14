Reactorul distrus în 1986 este protejat de un sarcofag din oțel și beton, peste care a fost montată ulterior o structură modernă de protecție. Aceasta a fost instalată în 2016 pentru a acoperi în mod sigur zona afectată de explozia nucleară.

Structura de protecție, afectată după ce a fost lovită de o dronă în 2025

În februarie 2025, scutul metalic exterior a fost perforat în urma unui atac cu dronă, despre care Ucraina susține că a fost lansat de Rusia. Deși au fost realizate lucrări de reparație, specialiștii atrag atenția că funcția completă de izolare a structurii nu a fost restabilită. În aceste condiții, riscul unor scurgeri radioactive rămâne ridicat, mai ales în cazul unei eventuale prăbușiri a componentelor interne.

„Ar fi catastrofal, întrucât în interiorul sarcofagului se află 4 tone de praf extrem de radioactiv, granule de combustibil și cantități enorme de particule radioactive”, a declarat Shaun Burnie, expert nuclear în cadrul Greenpeace Ucraina.

Acesta subliniază că, în lipsa unei reparații complete a structurii, riscul de contaminare nu poate fi eliminat. Situația este cu atât mai complicată cu cât lucrările sunt întârziate de contextul de securitate din zonă.

Lucrările sunt întârziate din cauza războiului și a riscului de noi atacuri

Specialiștii spun că elementele instabile ale învelișului intern ar trebui demontate pentru a preveni o prăbușire. Totuși, intervențiile sunt amânate din cauza conflictului în desfășurare.

Potrivit experților, rachetele continuă să survoleze zona Cernobîlului, iar orice impact în apropiere ar putea afecta structura. „Dacă o rachetă cade chiar și la 200 de metri distanță, aceasta va provoca un impact extern asemănător cu un cutremur”, a avertizat directorul centralei, Serghi Tarakanov, conform presei străine.

Costuri uriașe pentru reparații și un risc care depășește granițele Ucrainei

Autoritățile estimează că lucrările de restaurare ale structurii avariate ar putea ajunge la aproximativ 500 de milioane de euro. Experții reamintesc că efectele unui eventual incident nu ar rămâne limitate la Ucraina. Experiența din 1986 a arătat că particulele radioactive pot traversa granițe și pot afecta regiuni întinse.