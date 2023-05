Roger Waters, ex-Pink Floyd, este anchetat de poliția germană după ce s-a îmbrăcat într-o uniformă nazistă la un concert din Berlin, săptămâna trecută. Waters urmează să își susțină ultimul concert din turneul său „This Is Not A Drill” la Frankfurt pe Main, duminică seară, iar protestatarii deja au anunțat că vor demonstra în fața locului unde va avea loc evenimentul.

Presa din Germania scrie că autoritățile locale din Frankfurt au încercat să oprească concertul, însă justiția a respins solicitarea, primând dreptul la libertate artistică.

Ceea ce a stârnit furia multor fani ai săi dar și măsurile autorităților germane a fost că în timpul concertului de la Berlin din 18 mai a îmbrăcat o uniformă nazistă Waters iar pe ecranul nelipsit au apărut, cu litere roșii, numele mai multor oameni morți, printre care și Anne Frank, copila evreică ucisă de naziști într-un lagăr de concentrare, și o jurnalistă palestiniano-americană, ucisă în timpul unui raid israelian în mai 2022.

Imaginile de pe rețelele sociale îl arată pe Waters purtând o haină lungă cu banderole roșii pe brațe, pe o scenă de la arena Mercedez-Benz.

„Cercetăm pe baza unei suspiciuni de incitare la ură din cauza vestimentației purtate pe scenă. Ea ar putea fi folosită pentru a justifica sau pentru a glorifica regimul nazist, prin urmare perturbând ordinea și liniștea publică. Îmbrăcămintea purtată de Waters seamănă cu uniforma unui ofițer SS (Schutzstaffel, principala organizație paramilitară nazistă, n.r.)”, a anunțat Poliția germană.

Look at this Old Bag of Shit Roger Waters!

Old B*tch doing Nazi Cos Play.



Should get my Grand Father to beat his old ass pic.twitter.com/Y88myCycRf