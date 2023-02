Rusia i-a cerut lui Roger Waters, cofondatorul trupei rock Pink Floyd, să vorbească la Consiliul de Securitate al ONU miercuri, 8 februarie, despre livrarea de arme către Ucraina.

"Să vedem ce are de spus. Are o poziție și o veți auzi”, a declarat ambasadorul Rusiei la ONU, Vasily Nebenzia, în timp ce un oficial din Consiliul de Securitate a comentat : "Diplomația rusă era odinioară serioasă. Ce urmează? Mister Bean?", sub protecția anonimatului.

Cei 15 membri ai Consiliului de Securitate al ONU s-au întâlnit de zeci de ori după ce Rusia a invadat Ucraina pe 24 februarie 2022. Dar Consiliul nu a putut să impună nicio acţiune împotriva invaziei ordonate de Putin, pentru că Rusia este una dintre ţările cu drept de veto, alături de Statele Unite, China, Regatul Unit şi Franţa, precizează Reuters.

Waters, cunoscut pentru poziția sa anti-război, a fost intens criticat de susținătorii Ucrainei în războiul pornit de Rusia în urmă cu un an. În același timp, foștii săi colegi din trupa Pink Floyd, coordonată în actuala formulă de David Gilmour, s-au implicat activ în susținerea Ucrainei. Artiștii au donat 500 de mii de lire sterline (peste jumătate de milion de dolari) organizațiilor caritabile din Ucraina, după încasările pentru piesa "Hey Hey Rise Up", lansată la aproape două luni de la invadarea țării.

Roger Waters a fost criticat de susținătorii Ucrainei când a publicat o scrisoare deschisă în septembrie în care argumenta împotriva furnizării occidentale de arme către Kiev.

Roger Waters susține că prin furnizarea de arme către Ucraina „se alimentează acest război dezastruos”. Artistul a publicat și o scrisoare deschisă în septembrie anul trecut în care argumenta împotriva furnizării occidentale de arme către Kiev. Cunoscut pentru poziția sa anti-război, și-a anulat și concertele de anul trecut din Polonia, din această cauză, autoritățile de la Varșovia fiind la un pas să-l declare persona non grata.

În același timp, Waters i-a cerut lui Vladimir Putin să dea asigurări că nu va folosi armele nucleare, declarându-se îngrijorat pentru el și familia sa, și să urmeze calea negocierilor diplomatice pentru încetarea războiului din Ucraina. Scrisoarea către președintele rus venea după cea adresată soției lui Volodimir Zelenski - Olena Zelenski, în care o îndemna să îi ceară soțului său să aleagă "o altă cale" și critica Occidentul pentru că furnizează arme Ucrainei.

„În primul rând, ați dori să se pună capăt acestui război? Dacă mi-ați răspunde "Da, vă rog". Asta ar face imediat lucrurile mult mai ușoare. Dacă ați spune: "De asemenea, Federația Rusă nu mai are niciun interes teritorial în afară de securitatea populațiilor vorbitoare de limbă rusă din Crimeea, Donețk și Lugansk. Și asta ar ajuta. Spun acest lucru pentru că eu cunosc unele persoane care cred că vreți să cuceriți întreaga Europă, începând cu Polonia și restul statelor baltice. Dacă asta vreți, duceți-vă dracului, și am putea la fel de bine să încetăm cu toții să mai jucăm jocul disperat de periculos al amenințării nucleare. (...) Da, să ne aruncăm în aer unii pe alții și lumea în bucăți. Problema este că eu am copii și nepoți, la fel ca majoritatea fraților și surorilor mele din întreaga lume și niciunul dintre noi nu s-ar bucura de acest rezultat. Așa că, vă rog, domnule Putin, îngăduiți-mi și dați-ne această asigurare”, scria Waters pe Facebook, pe 26 septembrie 2022.