Prețul petrolului a scăzut după ce Donald Trump a promis că nu atacă Iranul până la alegerile din noiembrie

Scris de Emanuel Focșan Publicat: 9 oct. 2026, 07:44

Cotațiile internaționale ale petrolului au scăzut după ce președintele Donald Trump a declarat că Statele Unite nu vor ataca Iranul înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului din noiembrie. Petrolul a avut un început volatil de octombrie, arată o analiză Bloomberg, pe măsură ce conflictul dintre SUA și Iran continuă, iar acest lucru a influențat atât fluxurile de alimentare din Orientul Mijlociu și oferta restrânsă de produse petroliere.

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