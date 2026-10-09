Prețul petrolului a scăzut după ce Donald Trump a promis că nu atacă Iranul până la alegerile din noiembrie

Cotațiile internaționale ale petrolului au scăzut după ce președintele Donald Trump a declarat că Statele Unite nu vor ataca Iranul înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului din noiembrie. Petrolul a avut un început volatil de octombrie, arată o analiză Bloomberg, pe măsură ce conflictul dintre SUA și Iran continuă, iar acest lucru a influențat atât fluxurile de alimentare din Orientul Mijlociu și oferta restrânsă de produse petroliere.
Petrolul West Texas Intermediate (WTI) a coborât spre 91 de dolari pe baril, după ce joi crescuse cu 3,6%, în timp ce Brent a închis la peste 104 dolari pe baril, potrivit Bloomberg, citat de Yahoo Finance.
Liderul american a invocat ceea ce a descris drept „discuții productive” cu Republica Islamică și a afirmat, de asemenea, că prin Strâmtoarea Ormuz trec volume record de petrol.
După declarațiile lui Trump, New York Times a relatat că Statele Unite au elaborat planuri pentru trei zile de atacuri. Pentagonul ar fi pregătit planuri pentru lovirea arsenalelor de drone și rachete, a infrastructurii energetice și a altor obiective, potrivit publicației.
Petrolul a avut un început volatil de octombrie, pe măsură ce războiul dintre SUA și Iran continuă, iar cotațiile futures au fost influențate de creșterea fluxurilor de petrol din Orientul Mijlociu, intensificarea atacurilor asupra navelor și oferta restrânsă de produse petroliere.
Efectele creșterii puternice a tarifelor de transport maritim, precum și reluarea confruntărilor dintre Arabia Saudită și rebelii Houthi din Yemen, susținuți de Teheran, au adăugat noi factori de incertitudine pentru piață.