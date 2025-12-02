Potrivit comunicatului oficial, trei persoane au fost reținute, însă identitatea lor nu este făcută publică deocamdată. Suspiciunile vizează transmiterea ilegală de informații din interiorul instituțiilor UE înaintea lansării unei proceduri de achiziție, ceea ce ar fi avantajat necuvenit College of Europe și ar fi afectat corectitudinea competiției.

În timp ce EPPO păstrează discreția privind numele celor implicați, presa internațională avansează o ipoteză cu miză uriașă. Le Monde și Bloomberg scriu că una dintre persoanele ridicate de anchetatori ar fi chiar Federica Mogherini, fosta șefă a diplomației europene și actualul rector al prestigiosului College of Europe. Această informație provine însă din surse ale jurnaliștilor, nu dintr-un document oficial al Parchetului European.

Dosarul lovește deopotrivă în mediile academice și în structurile centrale ale diplomației UE, ridicând întrebări serioase despre integritatea proceselor interne de atribuire a proiectelor finanțate din bani europeni. EPPO subliniază că ancheta este în desfășurare și că persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție.