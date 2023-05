Omul cu cel mai lung nas din lume, turcul Mehmet Özyürek, a murit în mod neașteptat la vârsta de 75 de ani.

Bărbatul s-a îmbolnăvit săptămâna trecută și a suferit un atac de cord înainte de a fi supus unei intervenții chirurgicale pe creier, scrie DailyMail.

Potrivit presei locale din Turcia, înmormântarea acestuia ar fi avut loc deja, în orașul Artvin, din nord-est.

Fiul său, Barış a transmis după moartea tatălui său: „Le mulțumesc sincer oamenilor din Artvin și fanilor lor. Este dureros. Tatăl meu a fost foarte bun la inimă, a încercat să nu jignească pe nimeni. Tatăl meu nu era împăcat numai cu nasul lui, ci era împăcat cu viața lui”.

Guinness World Records a făcut mai multe măsurători în ultimele două decenii, fiind declarat câștigător unic la categoria cel mai mare nas, Özyürek rămânând deținătorului recordului mondial: în 2001 în Los Angeles, în 2010 în Italia, apoi, ultima oară în 2021.

Bărbatul era foarte mândru de recordul pe care l-a atins ca și de capacitățile sale olfactive ieșite din comun.

Nu se știe însă, odată cu moartea lui, cine va revendica acum titlul de cel mai lung nas din lume.

„Îmi place. Lumii îi place, Guinness World Records îi place, desigur, îi place și soției mele.

Simtul meu olfactiv este diferit de cel al altor persoane. Eu spun „este un miros aici”. Alți oameni spun „nu simțim acel miros”. Eu spun: „Poate că nu îl miroși, dar eu pot”, declara acesta.

Özyürek știa că recordul său la cel mai lung nas se datora unui defect genetic. Studiile au sugerat că lățimea nării ar putea fi legată de două gene - GLI3 și PAX1 - în timp ce gena, RUNX2, afectează lățimea punții nazale.

„Este o afecțiune genetică, din câte am înțeles. Nu am avut nicio explicație de la medici, dar o am în familie, așa că tatăl meu o are, unchii mei o au, eu o am.

Sunt extrem de încântat să reprezint Turcia, Marea Neagră sau Artvin la scară internațională”, declarase Özyürek pentru Guinness World Records, mai relatează DailyMail.

Copiii lui nu par însă să fi moștenit însă nasul lung.

„Dumnezeu m-a făcut așa, nu se poate face nimic în această situație. Am învățat să trăiesc în pace cu aspectul meu fizic”, mai spunea acesta, adăugând, zâmbind, că „prietenii mei îmi spuneau Nas Mare pentru a mă supăra”.

Foto: DailyMail.co.uk