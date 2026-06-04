Marco Rubio, bilanț în fața Congresului: „16 luni de succese istorice și provocări continue”

Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, a prezentat marți, 3 iunie, în fața Comitetului pentru Afaceri Externe al Camerei Reprezentanților, un bilanț al diplomației americane din ultimele 16 luni, în contextul audierii privind bugetul Departamentului de Stat pentru anul fiscal 2027.

Conflicte oprite, ostatici eliberați

Rubio a deschis declarația cu o listă de succese diplomatice majore. A reamintit că India și Pakistan erau „pe punctul unui război total” — un conflict între două puteri nucleare — și că implicarea personală a Secretarului de Stat a dus la dezescaladare. De asemenea, SUA au jucat un rol decisiv în oprirea conflictului dintre Thailanda și Cambodgia, nu o dată, ci de două ori.

Războiul din Gaza a fost adus la sfârșit, iar toți ostaticii rămași au fost eliberați — atât cei în viață, cât și rămășițele celor decedați. Conflictul Armenia-Azerbaijan s-a încheiat printr-un acord semnat chiar în ziua premergătoare audierii, care creează un nou coridor de prosperitate — ruta TRIPP.

Noi alianțe și inițiative strategice

Rubio a anunțat că 14 țări din Emisfera Vestică s-au alăturat inițiativei „Shield of the Americas”, un parteneriat pentru contraterorism, antidrog și securitate. Tot 14 țări fac parte din inițiativa „Pax Silica” — un cadru de cooperare pentru protejarea lanțurilor de aprovizionare critice pentru dezvoltarea inteligenței artificiale.

SUA au organizat un ministerial dedicat pământurilor rare, cu participarea a peste 30 de țări, în scopul reducerii dependenței de China în acest sector strategic.

Orientul Mijlociu și Africa

Chiar în timp ce Rubio vorbea în fața comitetului, la Departamentul de Stat aveau loc negocieri directe între reprezentanții Guvernului legitim al Libanului și oficiali israelieni — pentru a doua zi consecutiv — în vederea unui plan de securitate independent de Hezbollah.

În Nigeria, cooperarea în domeniul contraterorismului a dus la eliminarea numărului doi al ISIS la nivel global, care opera de pe teritoriul acestei țări.

32 de acorduri de sănătate și ajutor mai eficient

Rubio a prezentat un nou model de asistență externă: 32 de țări, multe din Africa, au semnat compacte de sănătate prin care SUA nu mai finanțează ONG-uri care impun programe, ci investesc direct în sistemele naționale de sănătate ale țărilor beneficiare. „Aceste țări nu vor să fie beneficiare perpetue de ajutor. Vor să își poată îngriji propriul popor”, a subliniat Rubio.

Provocări nerezolvate: Sudan, RD Congo, Iran

Secretarul de Stat a recunoscut situații dificile care rămân nerezolvate. Sudanul a devenit un „război prin procură” între mai multe puteri regionale, complicat de diviziunile dintre EAU și Arabia Saudită. Acordul de pace dintre RD Congo și Rwanda există, dar respectarea lui este parțială. Iar dosarul Iran rămâne o provocare majoră, ce urma să fie dezbătută pe larg în cadrul întrebărilor comitetului.

Declarația a fost susținută la Washington D.C., în cadrul audierii bugetare anuale a Departamentului de Stat.