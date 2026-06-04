Marco Rubio, audiat în Senat: America își realiniază asistența externă în funcție de interesele strategice naționale

Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, a susținut marți, 3 iunie, o declarație în fața Subcomitetului Senatului pentru Credite Externe, prezentând prioritățile bugetare ale Departamentului de Stat pentru anul fiscal 2027.

Rubio a subliniat că principalul obiectiv al administrației Trump este alinierea asistenței externe a Statelor Unite la interesele strategice naționale, nu tratarea acesteia ca o politică de sine stătătoare, deconectată de politica externă americană.

„Scopul nostru a fost să întrebăm: care este politica noastră externă și interesul nostru național, și apoi să ne asigurăm că asistența externă face parte din această strategie”.

Secretarul de Stat a anunțat că SUA au încheiat acorduri cu 32 de țări pentru consolidarea capacităților naționale de sănătate, și că asistența externă americană este redirecționată cu precădere spre Asia și Emisfera Vestică.

Rubio a apărat și decizia de a transfera programul Food for Peace către Departamentul Agriculturii, argumentând că legăturile acestuia cu sectorul agricol american justifică această mutare.

Un mesaj central al audieriiîl constituie viziunea sa despre ce înseamnă asistența externă de succes: „Cele mai bune programe de asistență externă sunt cele care se termină — pentru că țara ajutată nu mai are nevoie de ele.” Rubio a dat exemplul Coreei de Sud, care a trecut de la statutul de beneficiar masiv de ajutor american la a noua economie mondială și stat donator.

Secretarul a mai criticat practica anterioară prin care ajutorul american era distribuit prin ONG-uri fără coordonare cu guvernele țărilor beneficiare, precizând că mulți lideri mondiali au exprimat frustrare față de această abordare.

Audierea a avut loc la Washington D.C., în contextul dezbaterilor privind bugetul federal pentru anul fiscal 2027.