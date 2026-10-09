Lovitură pentru industria pariurilor: Brazilia închide platformele online

Scris de Iulian Budusan Publicat: 9 oct. 2026, 15:34

Brazilia a interzis pariurile sportive și jocurile de cazino online, iar platformele autorizate să funcționeze pe piața locală au început să își suspende activitatea la începutul lunii octombrie. Măsura, adoptată de președintele Luiz Inácio Lula da Silva, vizează inclusiv publicitatea pentru aceste servicii și a fost justificată de autorități prin efectele jocurilor de noroc asupra sănătății publice și îndatorării populației. În paralel, instituțiile financiare au început să pregătească restituirea banilor rămași în conturile utilizatorilor.

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