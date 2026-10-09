Lovitură pentru industria pariurilor: Brazilia închide platformele online

Brazilia a interzis pariurile sportive și jocurile de cazino online, iar platformele autorizate să funcționeze pe piața locală au început să își suspende activitatea la începutul lunii octombrie. Măsura, adoptată de președintele Luiz Inácio Lula da Silva, vizează inclusiv publicitatea pentru aceste servicii și a fost justificată de autorități prin efectele jocurilor de noroc asupra sănătății publice și îndatorării populației. În paralel, instituțiile financiare au început să pregătească restituirea banilor rămași în conturile utilizatorilor.
Brazilia a scos din funcțiune platformele de pariuri
Interdicția a fost introdusă printr-un act normativ cu aplicare temporară, semnat de președintele Lula da Silva la 25 septembrie 2026. Începând cu 6 octombrie, platformele de pariuri și cazinourile online care funcționau în baza autorizațiilor braziliene au fost obligate să își oprească activitatea.
Măsura vizează pariurile sportive cu cote fixe, jocurile de cazino online și promovarea acestor servicii. Interdicția se aplică inclusiv operatorilor din afara Braziliei care oferă astfel de servicii persoanelor aflate pe teritoriul țării, potrivit Ministerului brazilian al Finanțelor.
Guvernul de la Brasília și-a justificat decizia prin preocupările legate de dependența de jocuri de noroc și de efectele financiare asupra gospodăriilor. Președintele Lula a susținut că răspândirea pariurilor online poate agrava problemele sociale și datoriile populației.
Ce se întâmplă cu banii rămași în conturile jucătorilor
Odată cu oprirea platformelor, autoritățile au stabilit și un calendar pentru returnarea sumelor care nu au fost retrase de utilizatori.
Potrivit Ministerului brazilian al Justiției, aproximativ 1,325 miliarde de reali, echivalentul a circa 26,5 milioane de conturi de utilizatori, urmau să fie restituiți prin intermediul băncilor și instituțiilor financiare în perioada 9–14 octombrie.
Jucătorii care aveau bani în conturile platformelor trebuie să urmărească procedurile de rambursare comunicate de operatori și de instituțiile financiare implicate.
Închiderea platformelor nu înseamnă însă că toate litigiile legate de măsură au fost soluționate. Operatorii contestă decizia, inclusiv în ceea ce privește licențele obținute și termenul scurt acordat pentru încetarea activității.
Interdicția trebuie să treacă și de Parlament
Măsura a fost adoptată printr-un act normativ provizoriu, care trebuie să primească aprobarea Congresului brazilian în termenul legal de cel mult 120 de zile pentru a rămâne în vigoare. În lipsa aprobării, aplicarea sa pe termen lung este incertă. <Cite refs={["turn492442news9","turn492442search5"]}/>
Între timp, reprezentanții industriei au contestat interdicția în instanță. Asociații ale operatorilor de pariuri au solicitat Curții Supreme Federale suspendarea măsurii și au criticat lipsa unei perioade mai lungi de tranziție.
Companiile susțin că o interdicție generală ar putea determina o parte dintre utilizatori să migreze către platforme ilegale, unde nu beneficiază de aceleași mecanisme de protecție. Aceste argumente fac parte din poziția industriei și urmează să fie analizate în cadrul procedurilor judiciare.
Un prim semn al disputelor juridice a apărut pe 8 octombrie, când o instanță federală din São Paulo a permis operatorului Stake să își mențină temporar activitatea până la 25 octombrie. Decizia este limitată la cazul respectiv și nu anulează interdicția aplicabilă celorlalte platforme.
O schimbare majoră pentru piața pariurilor
Brazilia legalizase pariurile sportive cu cote fixe în 2018, iar piața a fost reglementată ulterior, devenind un sector important pentru operatori și pentru veniturile fiscale ale statului. Interdicția anunțată în septembrie reprezintă o schimbare radicală de direcție față de sistemul de autorizare și reglementare construit în ultimii ani. <Cite refs={["turn492442news9","turn492442news10"]}/>
În perioada următoare, evoluția situației va depinde de deciziile Congresului și ale instanțelor. Până atunci, măsura a dus la oprirea platformelor autorizate, la demararea procedurilor de rambursare a soldurilor utilizatorilor și la intensificarea disputelor dintre guvern și industria pariurilor.