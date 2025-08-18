Întâlnirea de la Casa Albă, precedată de noi atacuri ruseşti sângeroase în mai multe oraşe ucrainene, urmează să fie o premieră în acest format de la începutul invaziei ruse, în februarie 2022. Acesta va începe la ora 20.00, ora României.

Ea urmează să permită abordarea unor subiecte sensibile, cum ar fi posibile concesii teritoriale şi furnizarea unor garanţii de securitate în vederea încheierii celui mai sângeros război din Europa de după al Doilea Război Mondial.

Programul întâlnirilor de la Casa Albă:

- ora 13:00 (20:00 ora României) - Donald Trump îl întâmpină pe Volodimir Zelenski

- ora 13:15 (20:15 ora României) - Președintele SUA participă la o întâlnire bilaterală cu președintele Ucrainei în Biroul Oval

- ora 14:15 (21:15 ora României) - Donald Trump îi întâmpină pe liderii europeni

- ora 14:30 (21:30 ora României) - Donald Trump participă la o fotografie de familie cu liderii europeni

- ora 15:00 (22:00 ora României) - Are loc întâlnirea cu liderii europeni

”Preşedintele ucrainean Zelenski poate pune capăt războiului cu Rusia aproape imediat, dacă vrea, sau poate continua să lupte”, a avertizat Donald Trump într-o serie de mesaje postate pe reţeaua sa Truth Social.

”Nu se pune problema” ca Kievul să recupereze controlul Crimeei anexate de către Moscova în 2014 şi nici să intre în NATO a mai spus Trump, care se felicită că n-au fost ”nicodată atât de mulţi lideri europeni în acelaşi timp” la Casa Albă.

În afară de Zelenski, la Washington sunt aşteptaţi preşedintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz, premierii italian Giorgia Meloni, britanic Keir Starmer şi preşedintele finlandez Alexander Stubb, secretarul general al NATO Mark Rutte şi preşedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen.