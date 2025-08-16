„O zi minunată și foarte reușită în Alaska! Întâlnirea cu președintele Vladimir Putin al Rusiei a decurs foarte bine, la fel și convorbirea telefonică târzie cu președintele ucrainean Zelenski și cu diverși lideri europeni, inclusiv cu foarte respectatul secretar general al NATO”, a scris Donald Trump pe rețeaua sa, Truth Social.

„Toți au convenit că cea mai bună cale de a pune capăt războiului îngrozitor dintre Rusia și Ucraina este să se ajungă direct la un acord de pace, care ar pune capăt războiului, și nu la un simplu acord de încetare a focului, care de multe ori nu este respectat”, a adăugat președintele american.

Mai mult, Trump a confirmat anunțul făcut anterior de liderul de la Kiev referitor la faptul că acesta va merge luni după-amiază la Washington.

„Dacă totul va decurge bine, vom programa o întâlnire cu președintele Putin“, a adăugat Donald Trump.

Putin nu vrea un armistițiu

Trump l-ar fi spus lui Zelenski și liderilor NATO cu care a vorbit pe drumul de întoarcere din Alaska că Putin nu vrea un armistițiu și că cea mai bună variantă este un acord de pace complet obținut cât mai repede, susțin surse din presa americană.

Președintele SUA le-ar fi spus lui Zelenski și liderilor NATO că Putin nu dorește un armistițiu și preferă un acord cuprinzător pentru a pune capăt războiului, a afirmat corespondentul pentru afaceri globale al Axios, Barak Ravid.

Potrivit unei surse prezente în timpul apelului telefonic, Trump a spus: „Cred că un acord de pace rapid este mai bun decât un armistițiu”, a scris pe X Barak Ravid.