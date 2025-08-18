Un atac cu drone a provocat moartea unui băieţel de doi ani în al doilea oraş ca mărime din Ucraina, luni dimineaţa, după ce noaptea a avut loc un atac cu rachetă balistică, a declarat Oleh Synehubov, guvernatorul regiunii Harkiv, pe aplicaţia de mesagerie Telegram.

Numărul răniţilor în atacul de la Harkiv „creşte continuu”, a adăugat Synehubov.

Tot pe Telegram, primarul Ihor Terekhov a declarat că alte două persoane au fost ucise şi 17 rănite în ambele atacuri, printre care şase copii cu vârste cuprinse între şase şi 17 ani.

„O femeie tocmai a fost salvată de sub dărâmături: este în viaţă”, a declarat Terekhov într-o postare de luni dimineaţă, avertizând că ar putea fi mai multe persoane blocate sub dărâmături.

Harkiv, în nord-estul Ucrainei, lângă graniţa cu Rusia, a fost ţinta unor atacuri regulate cu drone şi rachete ruseşti de când Moscova a lansat invazia pe scară largă în februarie 2022.

Atacul cu rachetă balistică anterior asupra oraşului a spulberat aproximativ 1.000 de ferestre, a spus Synehubov. Unii locuitori au trebuit să fie evacuaţi, a precizat serviciul de urgenţă al Ucrainei pe Telegram.

Două persoane au fost rănite în atacurile Rusiei asupra regiunii adiacente Sumî, care au afectat şi cel puţin douăsprezece case şi o instituţie de învăţământ, au declarat autorităţile.

„Inamicul continuă să vizeze în mod deliberat infrastructura civilă din regiunea Sumî – în mod perfid, noaptea”, a declarat Oleh Hryhorov, şeful administraţiei regionale, pe Telegram.