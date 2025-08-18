Război în Ucraina, ziua 1242. Trei morți, printre care și un copil de 2 ani, în urma unui atac rusesc cu drone la Harkiv - LIVE TEXT

Război în Ucraina/ Foto: Profi Media
Trei persoane, printre care și un copil mic, au murit și alte 17 au fost rănite în urma unui atac aerian rusesc asupra unei zone rezidenţiale din Harkiv, au anunţat luni autorităţile ucrainene.

Un atac cu drone a provocat moartea unui băieţel de doi ani în al doilea oraş ca mărime din Ucraina, luni dimineaţa, după ce noaptea a avut loc un atac cu rachetă balistică, a declarat Oleh Synehubov, guvernatorul regiunii Harkiv, pe aplicaţia de mesagerie Telegram.

Numărul răniţilor în atacul de la Harkiv „creşte continuu”, a adăugat Synehubov.

Tot pe Telegram, primarul Ihor Terekhov a declarat că alte două persoane au fost ucise şi 17 rănite în ambele atacuri, printre care şase copii cu vârste cuprinse între şase şi 17 ani.

„O femeie tocmai a fost salvată de sub dărâmături: este în viaţă”, a declarat Terekhov într-o postare de luni dimineaţă, avertizând că ar putea fi mai multe persoane blocate sub dărâmături.

Harkiv, în nord-estul Ucrainei, lângă graniţa cu Rusia, a fost ţinta unor atacuri regulate cu drone şi rachete ruseşti de când Moscova a lansat invazia pe scară largă în februarie 2022.

Atacul cu rachetă balistică anterior asupra oraşului a spulberat aproximativ 1.000 de ferestre, a spus Synehubov. Unii locuitori au trebuit să fie evacuaţi, a precizat serviciul de urgenţă al Ucrainei pe Telegram.

Două persoane au fost rănite în atacurile Rusiei asupra regiunii adiacente Sumî, care au afectat şi cel puţin douăsprezece case şi o instituţie de învăţământ, au declarat autorităţile.

„Inamicul continuă să vizeze în mod deliberat infrastructura civilă din regiunea Sumî – în mod perfid, noaptea”, a declarat Oleh Hryhorov, şeful administraţiei regionale, pe Telegram.