"Au fost multe, multe puncte asupra cărora am căzut de acord, majoritatea, aș spune, câteva importante pe care nu le-am atins încă, dar am făcut unele progrese", a declarat el reporterilor în timpul unei conferințe de presă comune de după întâlnirea propriu-zisă.

"Cu alte cuvinte, nu avem o înțelegere până când nu avem o înțelegere", a adăugat Trump.

Președintele american a anunțat că va începe să dea telefoane, menționând că va suna la NATO și în Ucraina.

După întâlnirea lor de aproape trei ore, președintele rus a fost cel care a vorbit mai întâi cu presa, contrar protocolului tradițional, care dictează ca liderul țării gazdă să vorbească primul, relatează agerpres. În ciuda întrebărilor jurnaliștilor înghesuiți într-o sală special amenajată, președintele american a strâns pur și simplu mâna omologului său rus pentru a încheia conferința de presă, scrie AFP.

Trump și Putin le-au vorbit fiecare reporterilor preț de doar câteva minute și nu au luat întrebări.