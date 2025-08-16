Putin le-a declarat jurnaliștilor că a remarcat dorința lui Trump de a înțelege esența conflictului din Ucraina și a spus totodată că Rusia este interesată în mod sincer să pună capăt războiului.

"Însă toate cauzele principale trebuie eliminate și toate preocupările Rusiei trebuie luate în considerare", a avertizat el.

Putin s-a declarat totodată de acord cu Trump că trebuie asigurată securitatea Ucrainei. El și-a exprimat speranța că înțelegerea reciprocă va aduce pacea în Ucraina și a declarat că speră că Ucraina și Europa nu vor încerca să saboteze negocierile.

El a mai calificat discuțiile cu Trump "constructive" și "utile" și a apreciat că reuniunea din Alaska a fost logică, dată fiind istoria comună împărtășită de cele două țări în această regiune.

În timpul conferinţei de presă din Anchorage, Vladimir Putin a părut să transmită și un avertisment liderilor ucraineni şi europeni - să nu intervină, notează CNN. „Ne aşteptăm ca Kievul şi capitalele europene să perceapă toate acestea într-un mod constructiv şi să nu creeze obstacole, să nu facă încercări de a perturba progresul în curs prin provocări şi intrigi de culise”, a spus el.

Pe final, Putin și-a exprimat convingerea că războiul din Ucraina nu ar fi avut loc dacă Trump era președinte.